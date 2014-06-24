سكولاري : "البرازيل تقترب من المستوى المثالي"

أكد مدرب منتخب البرازيل لكرة القدم لويز فيليبي سكولاري أن فريقه يتحسن ويقترب من المستوى المثالي بعد الفوز العريض على الكاميرون 4-1 , وتصدر المجموعة الأولى من مونديال 2014 على أرضه.

وقال سكولاري "لقد تأهلنا ولكن الأمر لم يكن سهلاً، فمنتخب الكاميرون جيد ومن الصعب فهم كيف خسر مبارياته الثلاث وهو يلعب بهذه الطريقة".

وخسرت الكاميرون مباراته الأولى أمام المكسيك صفر-1، والثانية أمام كرواتيا صفر-4 قبل أن تسقط أمام البرازيل 1-4.

وتابع سكولاري "وصلنا تقريباً إلى المستوى المثالي، ومن المهم التأهل إلى الدور الثاني، لكن يجب التأكد من أننا نرتكب عدداً أقل من الأخطاء، ففي دور المجموعات يمكن التعويض في حال التعثر بمباراة والفوز باثنتين، أما الآن فالنتيجة تحسم بهدف واحد".

وستلتقي البرازيلي في الدور الثاني مع تشيلي السبت المقبل في بيلو هوريزونتي والتي حلت ثانية في المجموعة الثانية خلف هولندا بعد خسارتها أمامها صفر-2 .