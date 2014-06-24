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السيسي: لا تدخل في أحكام القضاء

24/6/2014

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الثلاثاء, بعد يوم من الحكم بسجن ثلاثة من صحفيي شبكة الجزيرة الإعلامية المعتقلين في السجون المصرية, إن حكومته لن تتدخل في أحكام القضاء.

وأثارت الأحكام بالسجن المشدد بين سبع وعشر سنوات على صحفيي الجزيرة الذين ألقي القبض عليهم في ديسمبر كانون الأول وبينهم, أسترالي, ومصرياني أحدهما يحمل الجنسية الكندية,أثارت غضب الحكومات الغربية, ومنظمات حقوقية.

وقال السيسي في كلمة في حفل تخريج دفعة جديدة في الكلية الحربية "لن نتدخل في شؤون القضاء المصري, لأن القضاء المصري مستقل وشامخ."

وأضاف أنه أبلغ ذلك لوزير العدل في الحكومة التي تشكلت بعد تنصيبه قبل إسبوعين في أول اجتماع لها.

وأكد السيسي "ضرورة احترام أحكام القضاء وعدم التعليق عليها" حتى لو لم يتفهمها الآخرون مشيرا فيما يبدو إلى الحكومات الأجنبية والمنظمات الحقوقية الدولية.

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