الأمم المتحدة: مقتل ألف شخص بالعراق في يونيو

عائلة نزحت بعد اجتياح المسلحين لشمال العراق تنتظر بالقرب من نقطة تفتيش كردية (Getty)

قالت الأمم المتحدة الثلاثاء إن أكثر من ألف شخص قتلوا معظمهم من المدنيين وأصيب عدد مماثل تقريبا في معارك وأعمال عنف أخرى في العراق مع اجتياح مسلحين لشمال البلاد خلال شهر يونيو الجاري.

ويضم عدد الضحايا من أعدمهم تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام وسجناء قتلتهم القوات العراقية أثناء تقهقرها فضلا عن ضحايا عمليات قصف وتبادل إطلاق النار.

وقال روبرت كولفيل المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان "يشمل هذا الرقم -الذي يجب النظر إليه على أنه أقل تقدير- عمليات إعدام دون محاكمة "جرى التحقق منها استهدفت مدنيين ورجال شرطة وجنود بدون قتال".

من جهة أخرى وعلى صعيد التوتر في العراق وجولة كيري بالمنطقة أجرى وزير الخارجية الأميركي محادثات مع زعماء منطقة كردستان العراق الثلاثاء لحثهم على الوقوف إلى جانب بغداد في مواجهة هجوم المسلحين الذي يهدد بتقطيع أوصال البلاد.

ويدور قتال بين القوات العراقية ومسلحين للسيطرة على أكبر مصفاة في البلاد التي تبعد أكثر من مائتي كيلومتر عن بغداد وأضحت مهددة منذ أسبوعين حين سيطر المسلحون المتشددون على عدة مدن في شمال العراق.

وكان كيري قد وصل كردستان العراق بعد ان أمضى اليوم السابق في بغداد ضمن رحلته العاجلة في الشرق الأوسط لإنقاذ العراق إثر التقدم المباغت للمسلحين بقيادة تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام.

ويعتقد مسؤولون أميركيون أن إقناع الأكراد بالتمسك بالعملية السياسية في بغداد ضروري للحيلولة دون تقسيم العراق.

وقال مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأميركية للصحفيين طالبا عدم ذكر اسمه "إذا قرر "الأكراد" الانسحاب من العملية السياسية في بغداد فإن ذلك سيعجل بكثير من التطورات السلبية".

وكان زعماء أكراد قد قالوا في وقت سابق إن الاتفاق الذي يبقي العراق دولة موحدة مهدد في الوقت الحالي.

وقال رئيس الإقليم الكردي شبه المستقل مسعود البرزاني في بداية اجتماعه مع كيري إن العراقيين يواجهون حقيقة جديدة، وكان في وقت سابق قد ألقى باللوم فيما حدث على "السياسات الخاطئة" لرئيس الوزراء نوري المالكي وحمله مسؤولية ما يشهده العراق من أعمال عنف وطالبه بالاستقالة مضيفا أنه من الصعب جدا تصور بقاء العراق موحدا.

واستغل الأكراد حالة الفوضى التي عمت البلاد الشهر الحالي للتوسع وسيطروا على مناطق غنية بالنفط في شمال العراق.

وبعد يومين من سيطرة المسلحين على الموصل أكبر المدن في شمال العراق سيطرت القوات الكردية على كركوك التي يعتبرها الأكراد عاصمتهم التاريخية بعد فرار قوات الجيش العراقي منها.

وسيطرة الأكراد على كركوك تلغي الحافز الرئيسي لاستمرار كردستان جزءا من العراق إذا أن احتياطيات النفط في المدينة ستدر دخلا يفوق كثيرا ما يحصل عليه الأكراد حاليا بموجب اتفاقهم مع بغداد الذي يمنعهم من إعلان الاستقلال.

وأشار عدد من المسؤولين الأكراد في أحاديث خاصة إلى أن التزامهم تجاه العراق لم يعد قائما وأنهم يتحينون الفرصة للسعي للاستقلال.

وفي مقابلة مع تلفزيون (CNN) كرر البرزاني تهديده بإجراء استفتاء على الانفصال عن باقي العراق، وقال إن الوقت قد حان ليحدد الشعب الكردي مصيره.

وتعلق واشنطن آمالها على تشكيل حكومة عراقية جديدة تضم المزيد من الطوائف للتصدي للمسلحين، ويهدف كيري لإقناع الزعماء الأكراد بالانضمام إليها.

وفي بغداد قال كيري الاثنين إن المالكي أكد له التزامه بانعقاد البرلمان الذي انتخب قبل شهرين بحلول الأول من يوليو المقبل للبدء في تشكيل حكومة. ويسعى المالكي للبقاء في السلطة رغم الانتقادات الموجهة له بسبب هجمات المتشددين.

وتسابق بغداد الوقت مع إحكام المقاتلين لقبضتهم على محافظات سنية إذ فقدت القوات العراقية على مدار الأيام الثلاثة الماضية السيطرة عن منطقة الحدود الغربية بالكامل مع الأردن وسوريا وبذلك سيطر المقاتلون على عدد من أهم طرق التجارة في الشرق الأوسط.

وبالنسبة للمسلحين تعتبر السيطرة على الحدود خطوة مهمة نحو هدف إزالة حدود العصر الحديث كلية وإقامة دولة على جانبي الحدود السورية العراقية.