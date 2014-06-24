إيران تتوقع اتفاقا مع روسيا لبناء مفاعلات نووية

صورة أرشيفية لمفاعل بوشهر النووي الإيراني وزعتها وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (Getty)

نقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية عن مصدر حكومي الثلاثاء إن إيران تتوقع إبرام اتفاق مع روسيا أواخر أغسطس المقبل لبناء مفاعلين نووين جديدين بطاقة ألف ميجاوات، وهو ما قد يعزز حجتها بأنها تخصب اليورانيوم لاستخدامات مدنية في مجال الطاقة.

وروسيا واحدة من القوى العالمية الست التي تتفاوض مع إيران للتوصل إلى اتفاق طويل الأجل لإنهاء نزاع مستمر مع القوى الغربية منذ حوالي عقد بخصوص البرنامج النووي الإيراني الذي تقول طهران إنه سلمي لكن الغرب يخشى أن يكون هدفه تطوير قدرتها على إنتاج أسلحة نووية.

وأضافت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية الرسمية أن علي أكبر صالحي رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية سيتوجه إلى موسكو لإنهاء اتفاق المفاعلات وأن البناء قد يبدأ أوائل العام القادم، ولم يصدر أي تعليق فوري من روسيا على هذه الأخبار.

وتجادل إيران منذ وقت طويل بأن برنامجها النووي سلمي وأنها تحتاج لتخصيب اليورانيوم -الذي يمكن استخدامه لأغراض عسكرية ومدنية- لاستخدامه وقودا لشبكة من المحطات الذرية لتوليد الكهرباء تسعى لتشييدها. وتقول طهران إن أي عقد بشأن مفاعلات جديدة مع روسيا قد يعزز حجتها.

لكن روسيا التي بنت المفاعل النووي الوحيد في إيران حتى الآن في بوشهر على الساحل الإيراني على الخليج توفر الوقود المخصب لذلك المفاعل وقد ترغب في ذلك أيضا لأي منشآت مستقبلية ستبنيها في إيران.

وتريد القوى العالمية التي تشمل إلى جانب روسيا كلا من الولايات المتحدة والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا أن تخفض إيران بدرجة كبيرة تخصيبها لليورانيوم لحرمانها من أي قدرة على إنتاج سريع لوقود يمكن استخدامه في صنع قنابل ذرية. وتنفي إيران بشدة وجود مثل هذه الأهداف في برنامجها.

وذكرت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية أن مسؤولين إيرانيين وروسا كبارا في مجال الطاقة النووية وبينهم نيكولاي سباسكي نائب الرئيس التنفيذي لشركة روسيا أتوم المملوكة للدولة اجتمعوا في طهران هذا الأسبوع لبحث التفاصيل التجارية والفنية للمفاعلات المقررة.

وقال بهروز كمالواندي المتحدث باسم هيئة الطاقة الذرية الإيرانية إن المفاعلات الجديدة ستبنى بجانب الوحدة الأولى من محطة الطاقة النووية في بوشهر.

وأضاف "من المرجح جدا أن الرحلة (التي سيقوم بها صالحي إلى موسكو) ستتم في نهاية أغسطس"، وأوضح أن تشييد المفاعلين قد يبدأ بحلول نهاية العام الإيراني الذي يمتد حتى مارس 2015.

وثارت مخاوف الغرب لوقت طويل من أن يمكن لمشروع بوشهر إنتاج وقود مستنفد صالح للاستخدام في الأسلحة النووية وهو ما تنفي طهران سعيها له، لكن هذه المخاوف تراجعت بعدما تعهدت إيران بإعادة الوقود المستنفد إلى روسيا.

وستستأنف المحادثات بين إيران والقوى العالمية 2 يوليو المقبل في فيينا حيث يهدف الجانبان إلى التوصل لاتفاق ينهي الخلاف النووي بحلول موعد نهائي حدده الطرفان يوم 20 يوليو.