إندونيسيا تبدأ بوضع تحذير صحي على علب السجائر

بدأت شركات صنع السجائر في إندونيسيا التي تعتبر واحدة من أكبر أسواق السجائر والتبغ في العالم تجارة واستهلاكا في وضع تحذيرات صحية مصورة على علب السجائر الثلاثاء، ولكن علب السجائر الممهورة بالتحذيرات المصورة لم تظهر بعد في المتاجر، في الوقت الذي تبدوا فيه الشركات المنتجة للسجائر بإندونيسيا غير مكترثة ولا تشعر بالقلق مطلقا من احتمال تراجع مبيعاتها جراء وضع تلك الصور على علب السجائر التي تنتجها.

وبهذا الإجراء تكون إندونيسيا قد انضمت لصفوف كثير من الدول حول العالم تطبق قوانين صارمة ضد التبغ للحد من انتشار التدخين أو منعه ولاسيما بين الشبان.

ولكن يبدوا أن شركات التبغ لا تأبه على ما يبدو بالتأثير المحتمل على المبيعات في أكبر اقتصاد بجنوب شرق آسيا حيث تبلغ نسبة عدد المدخنين إلى واحد من بين كل خمسة أشخاص في تلك البلد.

وقال أحد المسؤولين في شركة صغيرة لصناعة السجائر "يبدو أن هذه التحذيرات الصحية لم يكن لها أي تأثير كبير على المبيعات في الدول التي طبقت ذلك، سنرى ما إذا كان لها تأثير على مبيعاتنا في إندونيسيا، وتابع "هدفنا زيادة المبيعات هذا العام ما بين 20 و25% ومازلنا نحتفظ بهذا الهدف في الوقت الحالي" ولم نغير خططنا.

يذكر أن تدخين التبغ أو استخدامة مسؤول عن وفاة ستة ملايين شخص سنويا حول العالم، وتقدر منظمة الصحة العالمية أن هذا العدد يمكن أن يزيد ليتجاوز ثمانية ملايين شخص بحلول عام 2030.