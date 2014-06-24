البث الحي
منوعات

إصابة 20 شخصا في تفجير انتحاري جنوب بيروت

24/6/2014

أصيب عشرون شخصا في انفجار نفذه انتحاري بسيارة ملغمة في حي الطيونة بالضاحية الجنوبية لبيروت ليل الاثنين – الثلاثاء قرب نقطة تفتيش للجيش اللبناني.

وقال مدير مكتب الجزيرة في بيروت إن الانفجار وقع على مقربة من دوار شاتيلا القريب من مدخل الضاحية الجنوبية معقل حزب الله.

وجاء التفجير بعد ثلاثة أيام فقط من محاولة لقتل أحد كبار المسؤولين الأمنيين في لبنان.

من جهته، قال الدفاع المدني في لبنان إن الانفجار الذي وقع قبيل منتصف الليل، أدى إلى مقتل الانتحاري وإصابة 19 شخصا آخرين. وقال أحد العاملين بقسم الطوارىء في مستشفى الساحل المجاور إن المستشفى قدمت العلاج لأحد عشر شخصا أصيبوا بجروح طفيفة, وأظهرت شاشات التلفزة حطاما أسود نتيجة الحريق يحيط به سيارات متضررة.

وتحطمت النوافذ في المباني القريبة من الانفجار الذي وقع في حي الطيونة في الضاحية الجنوبية الذي تقطنه غالبية من أنصار حركة أمل المتحالفة مع حزب الله.

وقد وضعت قوات الأمن اللبنانية في حالة تأهب قصوى منذ الهجوم الانتحاري الذي وقع يوم الجمعة، وتسبب بمقتل شخص واحد وإصابة 37 قرب الحدود السورية، ونجا منه مدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم.

وتأتي أحدث أعمال العنف في لبنان بعدما اجتاح مسلحون شمال وغرب العراق وتقدموا باتجاه العاصمة بغداد.

وقال نائب حزب الله في البرلمان اللبناني علي عمار لتلفزيون المنار إن ما  يجري في العراق ليس بعيدا عما يجري الآن في لبنان، لكن لبنان لا يسمح بتمدد مسلحي تنظيم "الدولة الاسلامية في العراق والشام".

المزيد من منوعات

الإعلامي المغربي صلاح الدين الغماري يتصدر غوغل عربيا عقب وفاته المفاجئة

الإعلامي المغربي صلاح الدين الغماري (وسائئل التواصل)

"ميسي يركع أمام رونالدو".. شقيقة نجم الكرة البرتغالي تثير جدلا واسعا

النجمان العالميان- ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو(رويترز)

في مواجهة كورونا.. موريتانيا تنظم حملة "بالقرآن نرفع البلاء"

موريتانيا تواجه خطر الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد (الأناضول)

أهم مجلة علمية أمريكية تنشر نتائج التجارب السريرية للقاح فايزر.. ماذا قالت؟

وتشكل مصادقة لجنة من الوكالة الأمريكية للأدوية تأكيداً إضافياً لنتائج التجارب (رويترز)
الأكثر قراءة

لفشله في قراءة نص اليمين.. إقالة نائب وزير قبل تسلم منصبه (فيديو)

تنزانيا..إقالة نائب وزير التعدين قبل تسلم منصبه(مواقع التواصل)

تركيا ترفض العقوبات وأردوغان: على أوربا وأمريكا التخلص من اللوبيات المعادية لأنقرة

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أثناء المؤتمر الصحفي اليوم (الأناضول)

أبو تريكة يزور أحد ملاعب مونديال قطر ويوجه رسالة للمنتخب المصري (صور)

صحيفة إيطالية تكشف تفاصيل روايات الشهود الرئيسيين في قضية مقتل ريجيني

الباحث الإيطالي جوليو ريجيني اعتقل في يناير 2016 في مصر وعُثر عليه قتيلا بعدها بأيام