إصابة 20 شخصا في تفجير انتحاري جنوب بيروت

أصيب عشرون شخصا في انفجار نفذه انتحاري بسيارة ملغمة في حي الطيونة بالضاحية الجنوبية لبيروت ليل الاثنين – الثلاثاء قرب نقطة تفتيش للجيش اللبناني.

وقال مدير مكتب الجزيرة في بيروت إن الانفجار وقع على مقربة من دوار شاتيلا القريب من مدخل الضاحية الجنوبية معقل حزب الله.

وجاء التفجير بعد ثلاثة أيام فقط من محاولة لقتل أحد كبار المسؤولين الأمنيين في لبنان.

من جهته، قال الدفاع المدني في لبنان إن الانفجار الذي وقع قبيل منتصف الليل، أدى إلى مقتل الانتحاري وإصابة 19 شخصا آخرين. وقال أحد العاملين بقسم الطوارىء في مستشفى الساحل المجاور إن المستشفى قدمت العلاج لأحد عشر شخصا أصيبوا بجروح طفيفة, وأظهرت شاشات التلفزة حطاما أسود نتيجة الحريق يحيط به سيارات متضررة.

وتحطمت النوافذ في المباني القريبة من الانفجار الذي وقع في حي الطيونة في الضاحية الجنوبية الذي تقطنه غالبية من أنصار حركة أمل المتحالفة مع حزب الله.

وقد وضعت قوات الأمن اللبنانية في حالة تأهب قصوى منذ الهجوم الانتحاري الذي وقع يوم الجمعة، وتسبب بمقتل شخص واحد وإصابة 37 قرب الحدود السورية، ونجا منه مدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم.

وتأتي أحدث أعمال العنف في لبنان بعدما اجتاح مسلحون شمال وغرب العراق وتقدموا باتجاه العاصمة بغداد.

وقال نائب حزب الله في البرلمان اللبناني علي عمار لتلفزيون المنار إن ما يجري في العراق ليس بعيدا عما يجري الآن في لبنان، لكن لبنان لا يسمح بتمدد مسلحي تنظيم "الدولة الاسلامية في العراق والشام".