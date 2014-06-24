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أوروغواي وكوستاريكا للـ16 على حساب إيطاليا وإنجلترا

24/6/2014
 
دييغو غوتين يسجل هدف الفوز لأوروغواي بمرمى إيطاليا (Getty)

نجح اللاعب الأوروغوياني دييغو غودين بإحراز هدف قاتل قبل نهاية مباراة منتخب بلاده مع  إيطاليا بتسع دقائق من النهاية ليقود منتخب أوروغواي إلى دور الستة عشر بكأس العالم لكرة القدم بعد الفوز على إيطاليا 1-صفر في ناتال بالبرازيل.

وارتقى غودين عاليا ليتلقى ركلة ركنية نفذها البديل جاستون راميريز مسددا الكرة بكتفه على يسار جيانلويغي بوفون حارس مرمى إيطاليا.

وبهذا الفوز رفعت أوروغواي رصيدها إلى ست نقاط في المركز الثاني بالمجموعة الرابعة لتصعد إلى الدور الثاني وتودع إيطاليا بطلة العالم أربع مرات البطولة بعد أن توقف رصيدها عند ثلاث نقاط في المركز الثالث بالمجموعة.

ولعبت إيطاليا بعشرة لاعبين فقط منذ الدقيقة 59 بعد طرد الحكم لكلاوديو ماركيسيو بعد إعاقته العنيفة للاعب أوروغواي أجيديو أريفالو ريوس، وساد بداية المباراة شعور بأن إيطاليا قد تنجح في تحييد سواريز وهجوم أوروغواي وتخطف النقطة التي تحتاجها لمصاحبة كوستاريكا للدور الثاني.
لاعبو منتخب إنجلترا يحيون الجماهير بعد انتهاء المباراة (Getty)

ولجأت إيطاليا للدفاع قبل طرد ماركيسيو في الهجوم من أجل إنقاذ وضعها وحتى تسديدة أندريا بيرلو من ركلة حرة أنقذها حارس أوروغواي فرناندو موسليرا والتي كانت أفضل فرصها للتهديف.

أما في المباراة الثانية والتي جرت في نفس وقت مباراة إيطاليا وأوروغواي فقد حافظت كوستاريكا على صدارة المجموعة الرابعة بكأس العالم لكرة القدم بعد تعادلها سلبيا مع إنجلترا في بيلو هوريزونتي بالبرازيل.

وارتفع رصيد كوستاريكا بنقطة التعادل إلى سبع نقاط لتضمن صدارة المجموعة في مفاجأة لم يتوقعها الكثيرون قبل البطولة في الوقت الذي خرجت فيه إنجلترا من الدور الأول بنقطة واحدة فقط.

وأجرت إنجلترا -التي تخوض أسوأ مسابقة لها بكأس العالم منذ عام 1958- تسعة تغييرات على تشكيلتها فيما بدا أنه تحقيق لرغبة مدرب المنتخب الإنجليزي بمنح معظم البدلاء الفرصة للمشاركة في كأس العالم بالبرازيل.

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