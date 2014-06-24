أميركا تبرر استخدام الطائرات دون طيار لتصفية مواطنيها

طائرة أميركية دون طيار (Getty-أرشيف)

أمرت محكمة استئناف فدرالية أميركية الاثنين بنشر وثيقة سرية تجيز شن غارات بـطائرات بدون طيار لتصفية مواطنين أميركيين دون محاكمتهم إذا شكل هؤلاء الأشخاص خطرا وشيكا على الأمن القومي الأميركي.

وتم الكشف عن الوثيقة بموجب حكم أصدرته محكمة استئناف لصالح الاتحاد الأميركي للحريات المدنية وصحيفة نيويورك تايمز. وتفصل الوثيقة -التي أجيز نشرها بعد حجب جزء منها لأسباب تتعلق بالأمن القومي- المبرر القانوني لقتل الحكومة لمواطنين أميركيين في الخارج دون اتباع القواعد القانونية.

وتظهر الوثيقة بوضوح في الجزء المنشور منها أن الحكومة الأميركية بررت قتل مواطنيها في الخارج إذا شكلوا تهديدا وشيكا للبلاد وويتعذر في الوقت نفسه أسرهم أو اعتقالهم بالوسائل العادية، بحسب المذكرة التي نشرتها صحيفة نيويورك تايمز.

وكانت ضجة قانونية أثيرت داخل الولايات المنحدة الأميكرية عندما أعلنت أميركا أن رجل الدين المسلم أنور العولقي "الأميركي الجنسية" قد قتل في غارة شنتها طائرة أميركية بدون طيار في اليمن 30 سبتمبر من عام 2011.

واعترفت الحكومة أيضا بقتل ثلاثة مواطنين أميركيين آخرين في الخارج على الأقل وهم ابن العولقي عبد الرحمن أنور العولقي وسمير خان بغارات لطائرات دون طيار في اليمن بنما قتلت جود كينان محمد في باكستان بنفس الوسيلة.

وكانت إدارة الرئيس باراك أوباما عارضت نشر هذه المعلومات السرية منذ انطلاق هذه المعركة القضائية أواخر 2011، ولكنها في النهاية تخلت عن خيار الطعن بقرار محكمة الاستئناف الذي صدر في نهاية مايو الماضي والذي يقضي بنشر هذه الوثيقة المرسلة من وزارة العدل.

من جهته قال جميل جعفر نائب المدير القانوني في اتحاد الحريات المدنية الأميركي إن نشر هذه الوثيقة "يمثل خطوة طال انتظارها وهي خطوة مهمة للغاية نحو الشفافية، هناك بعض الأسئلة التي تعد أكثر أهمية من مسألة الوقت الذي يكون فيه لدى الحكومة السلطة لقتل مواطنيها".