أستراليا تحتج على سجن غريستي باستدعاء نائب السفير

استدعت وزيرة الخارجية الأسترالية الثلاثاء دبلوماسيا مصريا بارزا للاحتجاج على الحكم بسجن الصحفي الاسترالي بيتر غريستي، الذي يعمل لدى شبكة الجزيرة الإعلامية. وبيتر غريستي هو أحد صحفيي الجزيرة الثلاثة المعتقلين في مصر

وبيتر غريستي هو أحد صحفيي الجزيرة الثلاثة المعتقلين في مصر والذين حكمت عليهم محكمة في القاهرة أمس الاثنين بالسجن المشدد سبع وعشر سنوات، بعد أن أدانتهم بتهم نشر أكاذيب بقصد مساعدة جماعة الإخوان المسلمين في مصر.

وقالت متحدثة باسم وزيرة الخارجية الأسترالية إن الوزيرة جولي بيشوب استدعت نائب السفير المصري شريف عبد العزيز بدير حسين حتى يمكن لاستراليا أن تواصل "التعبير عن خيبة أملها" ولم تقدم مزيدا من التفاصيل بشأن اللقاء.

ورغم الاحتجاجات تحدث رئيس الوزراء الأسترالي بلهجة حذرة الثلاثاء لتخفيف حدة رد الفعل الأولى الغاضب لحكومته. وقال ابوت للصحفيين في كانبيرا "لا نريد أن ننخرط في دبلوماسية الصوت العالي لأنها لن تفيد بيتر غريستي ولن تفيد زميليه في الجزيرة، ما نريد أن نفعله هو أن نتحدث بهدوء وبالمنطق مع الحكومة المصرية، نريد ما يحقق المصالح طويلة الأمد لمصر ولبيتر غريستي وزميليه".

وأثار الحكم حالة من الغضب في استراليا، وطرحت سياسية بارزة واحدة على الأقل هي السيناتور كريستين ميلن -زعيمة حزب الخضر المعارض- فكرة فرض عقوبات على الحكومة المصرية، ولكن حكومة ابوت استبعدت هذا الخيار إلى الآن.

وقالت وزيرة الخارجية جولي بيشوب إنها نتخذ خطوات أخرى كتوجيه طلب دبلوماسي رسمي للرئيس المصري بالتدخل رغم أنه لا يمكنه النظر في طلب استخدام الرأفة أو العفو إلى أن تنتهي الإجراءات القانونية بما في ذلك استئناف الحكم , وتدرس أسرة غريستي حاليا مسألة استئناف الحكم.

وقال والدا غريستي في مؤتمر صحفي في برزبين الثلاثاء إن ابنهما ليس مجرما.