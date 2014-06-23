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8 قتلى على الأقل وإصابة 20 في انفجار بنيجيريا

23/6/2014

قالت الشرطة النيجيرية إن ما لا يقل عن ثمانية قتلوا وأصيب 20 بانفجار في حرم إحدى الكليات في وسط مدينة كانو بشمال البلاد خلال ساعات الدراسة الإثنين.

ووقع الانفجار في كلية علوم الصحة في كانو بمنطقة قريبة من البوابة الرئيسية للكلية، حيث من المعتاد أن يتجمع فيها الطلاب عند أكشاك بيع الطعام بين المحاضرات.

وقال مفوض الشرطة "أدنريل شينابا"، إنه تم احتجاز مشتبه به لاستجوابه، وأضاف أن الانفجار كان شديدا إلى حد أنه ألحق تلفيات كبيرة بعدد من السيارات التي اصطفت على مقربة.

وتقدر منظمة العفو الدولية أن أكثر من 1500 شخص قتلوا في شمال شرق نيجيريا في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي.

 

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