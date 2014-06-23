هولندا تتصدر المجموعة الثانية وإسبانيا بفوز معنوي

حسمت هولندا زعامة المجموعة الثانية بنهائيات كأس العالم المقامة في البرازيل بعد فوزها على تشيلي بهدفين نظيفين على ملعب "تاكيرا" بساو باولو.

ونجح البديل الهولندي "ليروي فير" في التسجيل من أول لمسة قبل نهاية المباراة بـ 13 دقيقة. وسجل "ممفيس ديباي" في الوقت المحتسب بدل الضائع من هجمة مرتدة، مستفيدا من تمريرة "أرين روبن".

ورفع المنتخب الهولندي رصيده بهذا الفوز إلى تسع نقاط، بينما تجمد رصيد تشيلي عند ست نقاط. وتأهل المنتخبان بالفعل إلى دور الـ16 قبل هذه المباراة.

وفي مباراة أخرى وعلى ملعب أرينا دا بايشادا أنهت إسبانيا -بطلة النسخة الماضية في جنوب أفريقيا 2010- مشوارها بفوز معنوي على أستراليا (3 – صفر).