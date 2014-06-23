مسلحون يحاصرون حديثة ويتقدمون في ديالى

قالت مصادر للجزيرة إن مسلحين يحاصرون مدينة حديثة غرب مدينة الرمادي بمحافظة الأنبار، وذلك بالتزامن مع سيطرتهم على معبرين على الحدود الأردنية والسورية، في حين احتدمت الاشتباكات في ديالى وأدت إلى وقوع جرحى، وفق أطباء بمستشفى جلولاء.

وأشارت المصادر للجزيرة إلى أن مفاوضات تجري بين المسلحين وجماعات من الصحوات ما زالت متمركزة داخل حديثة ترفض تسليمها للمسلحين.

وأكد أحد شيوخ ثوار الأنبار -يدعى مجيد القعود- أن نصف الصحوات تركوا الساحة للمسلحين، مشيرا إلى أنه لم يبق سوى جيوب صغيرة.

وفي آخر التطورات، قالت مصادر في مستشفى جلولاء بمحافظة ديالى، إن الاشتباكات المسلحة الأخيرة أدت إلى حدوث أضرار كبيرة في بناية المستشفى.

وكانت مصادر محلية قالت إن مسلحين سيطروا على معبري الوليد وطريبيل الحدوديين مع سوريا والأردن، وذلك بعد يوم من السيطرة بشكل كامل على قضاء القائم التابع لمحافظة الأنبار، كما أحكموا سيطرتهم على مزيد من المناطق العراقية في صلاح الدين وديالى.