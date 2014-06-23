مسلحون مزودون بعربات همفي يقاتلون المعارضة بسوريا

صورة أرشيفية لعربات همفي أميركية بمعسكر الحجرية ببغداد (رويترز)

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن مقاتلي الدولة الإسلامية في العراق والشام اشتبكوا مع مقاتلين من المعارضة شمال سوريا الأحد مستخدمين للمرة الأولى عربات عسكرية أميركية الصنع استولوا عليها من العراق المجاور.

وكان مسلحون قد حققوا نجاحات سريعة في العراق خلال الاسبوعين الاخيرين وسيطروا على مدينة الموصل وأجزاء كبيرة من شمال العراق وسيطروا على معابر حدودية رئيسية مع سوريا.

كما استولى مقاتلو الدولة الإسلامية على بلدات سورية إستراتيجية قرب الحدود العراقية من منافسيهم الأسبوع الماضي.

وأضاف المرصد أن مقاتلي الدولة الإسلامية استخدموا للمرة الأولى عربات همفي أميركية الصنع وعربات عسكرية رباعية الدفع في القتال في مناطق شمال محافظة حلب السورية.

وتابع المرصد أن العربات التي تم الاستيلاء عليها فيما يبدو خلال الهجوم الذي شنه المسلحون مؤخرا في العراق استخدمت للسيطرة على قرى خارج بلدة إعزاز القريبة من الحدود التركية.