كيري يصل بغداد ضمن جولته الشرق أوسطية

كيري عند وصوله للقاهرة في مستهل جولته (AFP)

وصل وزير الخارجية الأميركي جون كيري إلى العاصمة العراقية بغداد الاثنين لإجراء محادثات مع رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي لحثة على تشكيل حكومة تضم المزيد من الطوائف السياسية في سعي لاحتواء التوتر الذي ساد في المنطقة بعد سيطرة المسلحين على الموصل ومعظم شمال العراق وغربه.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية جين ساكي إن كيري "سيناقش الجهود الأميركية الجارية لمساعدة العراق للتصدي لهذا الخطر كما سيحث الزعماء العراقيين على التحرك بأقصى سرعة ممكنة لتشكيل حكومة تمثل مصالح جميع العراقيين".

وكان كيري قد التقى أمس الأحد في العاصمة الأردنية عمان "ثاني محطات جولته التي بدأها بزيارة القاهرة" نظيره الأردني ناصر جودة وبحث معه ضرورة إيجاد مسار سياسي في العراق يشمل جميع الأطراف لإنهاء الأسباب التي أدت إلى "الوضع الخطير"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الأردنية (بترا) عن الوزير الأردني.

وذكرت الوكالة أن كيري وجودة بحثا خلال لقائهما آخر التطورات والمستجدات في المنطقة، لا سيما الأزمة السورية وتطورات الأوضاع في العراق ومفاوضات السلام المتعثرة وسبل إحيائها.

وأعرب جودة عن أمله في أن تعمل كافة الأطراف في العراق على تحقيق الوئام والتوافق الوطني الحقيقي "عبر مسار سياسي يشمل جميع الأطراف" ومكونات الشعب العراقي كافة وصولا إلى "إنهاء كل الأسباب التي أفضت إلى هذا الوضع الخطير في العراق".

وأكد الطرفان على أهمية تضافر جهود الأطراف ذات العلاقة والمجتمع الدولي لمواجهة الوضع الذي يواجهه العراق و"يهدد أمن المنطقة برمتها".

وقال مسؤول أميركي كبير إن إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما تشجع على تشكيل حكومة عراقية أكثرشمولا بعد مفاوضات جدية ومنسقة بين جميع الأطراف.

وكان كيري قد وصل القاهرة في مستهل جولته في الشرق الأوسط وأجرى مباحثات مع الرئيس المصري السيسي، وقال في مؤتمر صحفي مع نظيره المصري شكري إن الانتقال في مصر يمر بلحظة دقيقة والولايات المتحدة ستدعم مصر للعبور خلال تلك المرحلة.

وأضاف أن الإدارة الأميركية ستوافق على المساعدات الأميركية لمصر كاملة بما في ذلك تسليم مروحيات الأباتشي، وأوضح كيري أن "هذه الأباتشي تركز على مكافحة الإرهاب، وستستخدم حيث تبذل مصر جهدا كبيرا معنا وبالتعاون مع إسرائيل ودول أخرى، على التصدي لهؤلاء الإرهابيين".

وجاءت هذه التصريحات أثناء زيارة كيري للقاهرة في مستهل جولته بالشرق الأوسط كما تعد هذه الزيارة هي الأولى لمسؤول أميركي رفيع منذ تنصيب عبد الفتاح السيسي رئيسا للبلاد.

وبمناسبة هذه الزيارة، أعلن مسؤولون أميركيون أن واشنطن أفرجت قبل عشرة أيام عن 572 مليون دولار من المساعدة المخصصة لمصر بعد حصولها على موافقة الكونغرس.

وكانت الولايات المتحدة قد جمدت في أكتوبر 2013 مساعدتها لمصر واشترطت لاستئنافها تنفيذ إصلاحات ديموقراطية.