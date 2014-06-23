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كافة المواد الكيميائية خارج سوريا

23/6/2014

قالت رئيسة فريق الخبراء المشترك من الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية سيجريد كاج، "اليوم تؤكد البعثة المشتركة إزالة مئة بالمئة من مواد الأسلحة الكيميائية المعلنة في سوريا".

وقالت كاج، "إنه يوم مهم وهو علامة على طريق التخلص بشكل كامل من برنامج سوريا للأسلحة الكيميائية"، مضيفة أنها تتوقع بدء العمل خلال ثلاثة أشهر في عملية تدمير 12 موقعا للإنتاج وأنفاقا مرتبطة ببرنامج سوريا للأسلحة النووية.

ونقل التلفزيون الرسمي السوري عن مصدر في وزارة الخارجية السورية تأكيده أنه تم الإثنين "نقل آخر شحنة من المواد الكيميائية إلى خارج أراضي الجمهورية العربية السورية".

 ووافقت سوريا في سبتمبر أيلول الماضي على تدمير برنامج أسلحتها الكيميائية بالكامل بموجب اتفاق تم التفاوض بشأنه مع الولايات المتحدة وروسيا بعد مقتل مئات الأشخاص في هجوم بغاز السارين على مشارف العاصمة دمشق.

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