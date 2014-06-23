الجزائر تحقق فوزا منتظرا منذ 32 عاما

رفيق حاليش يسجل هدف الجزائر الثاني (Getty)

بعد أن فجر منتخب الجزائر قنبلته أمس باجتياح منتخب كوريا الجنوبية بأربعة أهداف مقابل هدفين في انفراد لأول فريق عربي في تاريخ مسابقات كأس العالم يفوز بهذا العدد من الأهداف في مبارة واحدة، قال مجيد بوقرة قائد منتخب محاربي الصحراء معلقا على نتيجة المباراة إن منتخب بلاده حقق الفوز الذي كان يبحث عنه منذ 32 عاما بعد تفوقه على كوريا الجنوبية.

وأصبحت الجزائر بهذا الفوز التاريخي أول منتخب عربي أو أفريقي يسجل أربعة أهداف في مباراة واحدة بكأس العالم وتتذوق طعم الانتصار الأول لها منذ فوزها بمباراتين في ظهورها الأول بكأس العالم عام 1982.

وأضاف بوقرة "أنا سعيد وفخور جدا بهذا الإنجاز الكبير، لم يحقق المنتخب الجزائري أي فوز منذ 32 سنة"، وأضاف "لكن الأهم أننا ظهرنا بوجه جيد هذه المرة، الحمد لله حققنا الفوز الذي كنا نبحث عنه ".

وكانت الجزائر قد استهلت مشاركتها لأول مرة في كأس العالم 1982 "منذ 32 عاما" بمفاجأة كبيرة في مباراتها الأولى على الإطلاق عندما فازت 2-1 على ألمانيا.

وأنعشت الجزائر بهذا الفوز آمالها في التأهل لدور الستة عشر لأول مرة في تاريخها بعدما رفعت رصيدها إلى ثلاث نقاط في المركز الثاني بالمجموعة الثامنة ومتقدمة بنقطتين على روسيا وكوريا الجنوبية.

وستلعب الجزائر في الجولة الأخيرة من دور المجموعات مع روسيا يوم الخميس 26 يونيو، بينما ستلتقي بلجيكا المتصدرة بست نقاط مع كوريا الجنوبية في التوقيت ذاته.