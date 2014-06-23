إدانات دولية للأحكام بحق صحفيي الجزيرة

انتقد الأمين العام للأمم المتحدة بان غي مون أحكام السجن التي قضت بها الاثنين محكمة جنايات القاهرة على تسعة من صحفيي شبكة الجزيرة الإعلامية، على خلفية عدة تهم من أبرزها الارتباط بجماعة الإخوان المسلمين، بينما أدانت عدة منظمات وهيئات دولية أخرى تلك الأحكام.

وقال الأمين العام إن محاكمة صحفيي الجزيرة تفتقر لأبسط معايير المحاكمات العادلة، بينما طالبت المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة السلطات المصرية بإطلاق سراحهم.

وقالت نافي بيلاي إنها تشعر بـ"الصدمة والقلق" إزاء صدور تلك الأحكام التي وصفتها بأنها "فظيعة ومهزلة مطلقة للعدالة".

وقد صدر بحق الزميل باهر محمد حكم بالسجن عشر سنوات، وبيتر غريستي ومحمد فهمي بالسجن سبع سنوات حضوريا، بينما حكم بالسجن عشر سنوات غيابيا على الزملاء أنس عبد الوهاب وخليل علي خليل وعلاء بيومي ومحمد فوزي ودومينيك كين وسو تيرتن.

وقالت منظمة الدفاع عن حقوق الإنسان (هيومن رايتس ووتش) إن الحكم "صدر من دون أن يستند إلى أي أدلة". وأكد جو ستورك نائب مدير إدارة الشرق الأوسط بالمنظمة أن "الحكم يوضح كيف أن قضاة مصر أصبحوا متأثرين بهيستيريا العداء للإخوان المسلمين التي يغذيها الرئيس عبد الفتاح السيسي".

وفي فرنسا، اعتبرت منظمة "مراسلون بلا حدود" المدافعة عن حقوق الصحفيين أن الحكم "أثبت التوجه الشمولي للنظام المصري".

وقال أمين عام المنظمة كريستوف دولوار إن "السلطات المصرية تواصل سياسة تكميم وسائل الإعلام التي ترغب في تقديم رؤية للحقيقة مختلفة عن رؤية السلطة".

وفي سياق متصل، وصفت منظمة العفو الدولية (أمنستي) الحكم الصادر عن المحكمة المصرية "بالهجوم الوحشي" على حرية الإعلام، واعتبرته مدمراً بالنسبة للصحفيين وعائلاتهم.

ووصف ستيف كروشو نائب مدير المنظمة الحكم القضائي بأنه يمثل يوما عصيبا على الإعلام المصري وعلى مصر برمتها، وأكد أن أمنستي ستواصل حملتها من أجل إطلاق سراح الصحفيين، داعيا جميع الأطراف الدولية المعنية بحرية الإعلام إلى الضغط على القاهرة من أجل تغيير سلوكها تجاه وسائل الإعلام.

من جهتها، قالت المديرة التنفيذية لمنظمة "مؤشر الرقابة لحرية التعبير" إن الحكم القضائي الذي أصدرته المحكمة المصرية في حق صحفيي الجزيرة يمثل حالة مشينة. وأضافت جودي غنزبيرغ -في حديث مع الجزيرة من لندن- أنه ليست هناك مبررات وأدلة إثبات تسند الأحكام التي صدرت اليوم في حق صحفيي الجزيرة.

وفي وقت سابق، قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا إن الحكم على صحفيي الجزيرة "وصمة عار في جبين المجتمع الدولي"، ويؤكد أن القضاء المصري أداة بيد السلطات السياسية.

أما في الولايات المتحدة، فقال مركز حماية وحرية الصحفيين -ومقره نيويورك- إن الحكم القضائي على الصحفيين مخيب للآمال ويهدد حرية الإعلام في مصر.