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هدف متأخر يقود بلجيكا للفوز على روسيا

22/6/2014

بلجيكا تفوز على روسيا بهدف مقابل لا شيء

 
استطاع اللاعب ايدن هازارد  الأحد صنع هدف الفوز لزميله البديل ديفوك أوريجي في الدقائق الأخيرة لتفوز بلجيكا 1-0 على روسيا، وبهذا تتصدر بلجيكا المجموعة الثامنة بعدد النقاط، وتتأهل للدور الثاني بنهائيات كأس العالم لكرة القدم.

وبينما كانت المباراة في طريقها إلى التعادل بلا أهداف توغل هازارد من ناحية اليسار، ومرر الكرة من داخل المنطقة لزميله أوريجي الذي حولها مباشرة وبقوة في المرمى في الدقيقة 88 من زمن المباراة.

وارتفع رصيد بلجيكا الى ست نقاط من مباراتين في صدارة المجموعة الثامنة، وضمنت التأهل بينما تجمد رصيد روسيا عند نقطة واحدة.

وتضم هذه المجموعة أيضا المنتخب العربي الوحيد الجزائر، التي لا تملك أي نقطة، وكوريا الجنوبية وتملك نقطة واحدة.

وطالبت روسيا  التي تعادلت في الجولة الأولى بهدف لمثله مع كوريا الجنوبية، باحتساب ركلة جزاء لها بعدما بدا أن توبي الدرفيلد ارتكب خطأ ضد مكسيم كانويوكوف داخل المنطقة.

لكن أخطر فرصة سنحت لروسيا كانت قبل لحظات من نهاية الشوط الأول عندما ارتقى المهاجم الكسندر كوكورين لكرة عرضية ووضعها برأسه من مدى قريب بجوار القائم الأيسر لمرمى بلجيكا مباشرة.

ورغم تراجع مستوى الشوط الثاني، جاءت الإثارة في آخر عشر دقائق. وكانت البداية بتسديدة الروسي اندريه ايشيتشينكو بجوار القائم. ثم ضغطت بلجيكا بقوة بفضل عدة محاولات من هازارد لاعب تشيلسي ونفذ زميله كيفن ميرالاس ركلة حرة متقنة ارتدت من القائم.

وستقام الجولة الثالثة من دور المجموعات يوم الخميس المقبل، حيث ستلتقي كوريا الجنوبية مع بلجيكا، والجزائر مع روسيا في الوقت ذاته.

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