مقتل إسرئيلي وإصابة العشرات بانفجار بالجولان

جندي إسرائيلي يجري صيانة لإحدى الدبابات أثناء تدريبات إسرئيلية بالجولان (Getty-أرشيف)

أعلنت مصادر إسرائيلية الأحد مقتل إسرائيلي وإصابة عدد آخر من الجنود في انفجار بهضبة الجولان المحتلة، وقد قام الجيش الإسرئيلي بقصف مواقع داخل سوريا ردا على الحادث.

وقالت وزارة الدفاع الإسرائيلية في بيان إن إسرائيليا قد قتل في الجزء المحتل من هضبة الجولان، وأشارت مصادر أمنية إلى أنه قتل بسبب انفجار نجم عن قذيفة هاون مصدرها سوريا.

وقال مصدر في الوزارة اشترط عدم الكشف عن اسمه لوكالة الصحافة الفرنسية "AFP" قد قتل متعهد يعمل مقاولا لصالح وزارة الدفاع في هضبة الجولان بالقرب من الحدود مع سوريا، ويتم الآن التحقيق في الأمر".

وقال مراسل قناة الجزيرة إن الجيش الإسرائيلي قصف مواقع في سوريا ردا على مقتل أحد جنوده.

ويشهد الوضع على الحدود بين إسرائيل وسوريا توترا منذ اندلاع الثورة في سوريا عام 2011، لكن الحوادث اقتصرت على إطلاق نار من أسلحة خفيفة أو إطلاق قذائف هاون سقطت على مواقع للجيش الإسرائيلي وقام بالرد عليها غالبا.

يشار إلى أن إسرائيل رسميا في حالة حرب مع سوريا فلم تعقد معها أي هدنة أو اتفاقية منذ حرب تشرين "أكتوبر 1973″، كما تحتل إسرائيل منذ عام 1967 حوالي 1200 كلم2 من هضبة الجولان وضمتها فيما بعد في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.