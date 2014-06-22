مسلحون يسيطرون على ثلاث بلدات بالأنبار العراقية

متطوعون عراقيون يستعرضون أنفسهم بإحدى المدن (Getty)

قال شهود ومصادر أمنية إن مسلحين متشددين يقودهم تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام سيطروا على ثلاث بلدات في محافظة الأنبار غرب العراق الأحد.

وقال مسؤول في المخابرات العسكرية طلب عدم ذكر اسمه لقد "انسحبت قوات الجيش من راوة وعانة والرطبة هذا الصباح وتحرك تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام سريعا للسيطرة على هذه البلدات".

وقال مكتب القيادة العسكرية لرئيس الوزراء إنه ليس لديه تعليق على الفور وإنه سيقدم معلومات عن الأحداث في مؤتمر صحفي يعقده في قت لاحق اليوم الأحد.

وكان المسلحون قد وسعو هجومهم في محافظة الأنبار غربي العاصمة بغداد وسيطروا على عدة بلدات مهمة من بينها منفذ حدودي، بينما تصدت قوات البشمركة لهجوم شنه مسلحون آخرون على قضاء طوزخورماتو شمال بغداد.

وكانت مصادر قد أفادت في وقت سابق الأحد للجزيرة بأن المسلحين سيطروا على مدينة الرُطبة بغرب محافظة الأنبار وذلك بعد سيطرتهم على بلدتي راوة وعانة غرب مدينة الرمادي في نفس المحافظة.

وبحسب وكالة أسوشيتدبرس فإن سيطرة المسلحين على بلدتي راوة وعانة يبدو جزءا من خطة للسيطرة على سد حديثة الواقع على نهر الفرات، وهو من أكبر السدود في مجال توليد الطاقة الكهربائية في العراق، ونقلت الوكالة عن مسؤولين عسكريين عراقيين أن أكثر من ألفي جندي قد أرسلوا للدفاع عن هذا السد.

من جهتها أفادت مصادر محلية بأن المسلحين استولوا على عربات عسكرية وأسلحة وآليات تابعة للجيش في مقر قيادة عمليات البادية والجزيرة قرب راوة، ووفقا لمصادر محلية أيضا فقد أعدمت القوات الحكومية 13 معتقلا لديها قبل الانسحاب من مقر القيادة.



وجراء ما حدث فقد ناشد المتحدث باسم الحراك الشعبي مصطفى البياتي -في لقاء مع قناة الجزيرة- المنظمات الحقوقية في العالم التحرك لوقف تصرفات القوات الحكومية التي تقوم بإعدام المعتقلين لديها قبل مغادرتها أي منطقة تكون فيها.

وكانت سيطرة المسلحين الكاملة على بلدة القائم عند الحدود مع سوريا هي التطور الأبرز خلال الـ24 ساعة الماضية، على الرغم من تأكيد قاسم عطا المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية أن القوات الحكومية تخوض اشتباكات في المنطقة الشرقية من البلدة "القائم" ضد المسلحين الذين سيطروا عليها، وأضاف عطا في مؤتمر صحفي عقده أمس أن زمام المبادرة الآن بيد القوات الحكومية.

وسبق أن فقدت القوات العراقية سيطرتها أيضا على معبر ربيعة الحدودي الرسمي مع سوريا الواقع في محاظة نينوى ولكن لصالح قوات البشمركة الكردية.