كيري يصل القاهرة لإجراء محادثات ثنائية

جون كيري خلال اللقاء الذي جمعة بالرئيس السيسي بحضور وزير الخارجية سامح شكري (Getty)

قال وزير الخارجية الأميركي جون كيري خلال لقاء مع نظيره المصري سامح شكري إن مصر تنتظرها "تحديات هائلة" في انتقالها نحو الديمقراطية.

وأكد كيري خلال اللقاء على أن الولايات المتحدة مهتمة جدا بفكرة العمل بالتعاون الوثيق مع الحكومة المصرية الجديدة لتجري عملية الانتقال بالطريقة الأكثر سرعة ومرونة.

وسيلتقي كيري السيسي وسيبحث معه بشكل خاص مخاوف واشنطن بشأن "القمع"، حيث يقر مسؤولون أميركيون بأن مصر تمر بـ"مرحلة انتقالية صعبة جدا".

وكان جون كيري وزير وزير الخارجية الأميركي قد وصل إلى القاهرة الأحد لإجراء مبحثات ثنائية بشأن جماعة الإخوان المسلمين والتهديد الذي يشكله الصراع الدائر في العراق على الشرق الأوسط.

وكيري يعد أكبر مسؤول أميركي يزور مصر منذ انتخاب السيسي في مايو بعد حوالي عام من إعلان الجيش عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان إثر احتجاجات على حكمه.

وكان جون كيري وزير الخارجية الأميركي قد غادر واشنطن متوجها إلى الشرق الأوسط وأوروبا في مهمة جديدة بالغة الحساسية إن لم تكن مستحيلة بشأن العراق بعد أن أثار هجوم شامل من قبل مسلحين يعتقد أنهم من "الدولة الإسلامية في العراق والشام" قلق واشنطن التي تنتقد في الوقت نفسه أيضا رئيس الوزراء نوري المالكي المتهم بالطائفية.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان إن كيري سيزور من 22 إلى 27 يونيو الأردن وبلجيكا وفرنسا لإجراء "مشاورات مع شركاء وحلفاء حول الطريقة التي يمكننا فيها المساهمة في أمن واستقرار العراق وتشكيل حكومة توافقية فيه".

ولم تطلب الولايات المتحدة رسميا استقالة نوري المالكي لكنها لكنها انتقدته بشكل حاد واتهمته بتأجيج الطائفية في بلد يوشك أن يقع فريسة للفوضى العارمة بعد اجتياح المسلحين لعدد كبير من مدن ومحافظات شمال العراق.

وكان الرئيس الأميركي باراك أوباما لشبكة "CNN" الجمعة الماضية لقد "منحنا العراق فرصة لإقامة نظام ديمقراطي شامل وليعمل فوق خطوط الطائفية لتأمين مستقبل أفضل لأطفالهم، لكن مع الأسف لقد شهدنا انهيارا في الثقة".

وكشف أوباما هذا الأسبوع خلال مؤتمر صحفي خطة لإرسال 300 مستشار عسكري إلى العراق وشدد في الوقت نفسه على ضرورة أن يقيم العراق نظاما ديمقراطيا منفنتحا على كل المجموعات السنة والشيعة والأكراد.

وقال أوباما إن واشنطن مستعدة لشن "ضربات محددة الأهداف" ضد "الدولة الإسلامية في العراق والشام"، وأكد على أنه "ليست هناك قوة عسكرية أميركية ستكون قادرة على إبقاء البلد موحدا"، وأضاف "قلت هذا بوضوح لنوري المالكي ولكل المسؤولين الآخرين في داخل" العراق.

ويسيطر مسلحون يعتقد أنهم من تنظيم "الدولة الإسلامية في العراق والشام" وتنظيمات أخرى منذ أكثر من عشرة أيام على مناطق واسعة في شمال العراق من بينها مدن رئيسية مثل الموصل (350 كلم شمال بغداد) وتكريت (160 كلم شمال بغداد).

وقد نظم آلاف المتطوعين الشيعة استعراضات مسلحة في عدة مناطق من العراق معلنين جهوزيتهم لمقاتلة المسلحين المتطرفين الذين وسعوا هجومهم الكاسح عبر السيطرة على مناطق جديدة في غرب البلاد بينها معبر القائم الحدودي مع سوريا.

وسارت في مدينة الصدر التي تسكنها غالبية شيعية شرق بغداد شاحنات محملة بقاذفات صواريخ بين آلاف المقاتلين الذين ارتدى بعضهم ملابس عسكرية بينما ارتدى آخرون ملابس سوداء حاملين أسلحة رشاشة وأسلحة قنص وقاذفات مضادة للدروع (RPG).

ونفذ مسلحون موالون لمقتدى الصدر استعراضات مسلحة مماثلة في عدة مدن عراقية أخرى من بينها النجف والبصرة والكوت.

وبينما تسعى القوات العراقية لاستعادة المناطق التي سيطر عليها المسلحون وسعت هذه الجماعات المسلحة نفوذها اليوم تجاه مناطق جديدة في محافظة الأنبار غرب العراق.

من جهته قال مايكل هانلون مدير الابحاث في معهد بروكينغز الأميركي للأبحاث "المالكي يجب أن يرحل"، مضيفا أن "غالبية السنة والأكراد يعتبرون أنه شيعي متعصب ولا يكترث لمصالحهم وربما هم على حق، ومن الصعب تغيير هذا الانطباع بعد ثماني سنوات على توليه منصبه".

وكان أوباما والرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند دعيا الجمعة إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية في العراق.

ولم تشكل حكومة في العراق حتى الآن فلم تستطع كتلة المالكي التي جاءت في طليعة الانتخابات التي جرت في إبريل الماضي من تحقيق ذلك بسبب الانقسامات العميقة.

وقال مسؤول أميركي كبير إن إدارة أوباما تشجع على تشكيل حكومة أكثر شمولا بعد مفاوضات "جدية ومنسقة" بين كل الأطراف.

وهذا ما سيدعو إليه كيري الذي أوفده أوباما إلى الشرق الأوسط وأوروبا، كما تحدثت مصادر عن زيارة للوزير الأميركي إلى العراق لكن وزارة الخارجية الأميركية تذكر ذلك.

وسيلتقي كيري في عمان نظيره الأردني ناصر جودة ليبحث معه "التحديات على الصعيد الأمني في الشرق الأوسط"، بحسب بيان الخارجية الأميركية.

وسيتوجه كيري بعد ذلك إلى بروكسل لحضور اجتماع وزاري لحلف الناتو قبل قمة الحلف في سبتمبر، وسيناقش الحلفاء أزمة أوكرانيا بشكل خاص.

وفي آخر مراحل جولة كيري سيزور باريس ليبحث مع "شركاء إقليميين أساسيين وحلفاء في الخليج التحديات الأمنية في الشرق الأوسط وخصوصا في العراق وسوريا".

وقالت الناطقة باسم الخارجية الأميركية جنيفر بساكي إن كيري تشاور الجمعة بشأن كل هذه الملفات مع وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس.