كلوزة يعادل الرقم القياسي وينقذ ألمانيا أمام غانا

ميروسلاف كلوزة مهاجم ألمانيا الثالث من اليسار في صورة أرشيفية للمنتخب الألماني (Getty)

بعد مشاركته قادما من مقعد البدلاء سجل ميروسلاف كلوزه مهاجم ألمانيا هدفا عادل به الرقم القياسي في عدد الأهداف للاعب في كأس العالم لكرة القدم والبالغ 15 هدفا، لينقذ بلاده من الخسارة وحارما في الوقت نفسه غانا من فوز تاريخي على منتخب الماكينات الألمانية لتنتهي المباراة بالتعادل 2-2 في مباراة مثيرة بالمجموعة السابعة السبت.

وأكد كلوزة بهدفه في مرمى غانا حسه الممتاز الذي اشتهر به كثعلب في منطقة الجزاء، وهدف كلوزه أفرح الألمان مرتين بإنقاذ بلادهم من الهزيمة والثانية باستعادته لرقم قياسي حافظ عليه الأسطورة الألمانية مولر منذ عام 1974 حتى كسره الظاهرة البرازيلية رونالدو عام 2006 أمام غانا أيضا.

ففي أول لمسة له في اللقاء وضع كلوزه الكرة في الشباك عند الزاوية البعيدة من ركلة ركنية في الدقيقة 71 ليتعادل مع غانا.

وكانت غانا قد انتفضت بعد تأخرها بهدف ماريو جوتسه في بداية الشوط الثاني وأدركت التعادل عن طريق أندريه أيو ثم تقدمت بهدف لأسامواه جيان، لكن كلوزه منح المانيا نقطة تركتها في صدارة المجموعة باربع نقاط من مباراتين.

وعلق كلوزه بعد احتفاله بالهدف بحركته البهلوانية المعتادة بعد 20 مباراة "في كأس العالم" و15 هدفا هذا ليس سيئا على الإطلاق"، وأضاف "لكن المهم هو تقديم مباراة جيدة أمام الولايات المتحدة "يوم الخميس".

من جهته قال يواكيم لوف مدرب ألمانيا إن فريقه خرج "منهكا" من المباراة، وأضاف "غانا قامت بعمل رائع لقد نجحت في غلق الفراغات أمامنا، لم نستطع صنع مساحات لأنفسنا لنتحرك، سرعة المباراة كانت لا تصدق وقدم اللاعبون كل ما لديهم".

وتابع "كنا نريد تفادي معركة صعبة في هذه الحرارة، فريقنا أظهر معنويات عالية وقوية ليستطيع العودة بعد التأخر بهدف".

من جانبه وصف كويسي أبياه مدرب غانا المواجهة بأنها كانت "مباراة تنافسية جيدة حقا"، وقال "ألمانيا أفضل فريق في العالم واللعب أمامها صعب دائما، لقد اتيحت لنا بعض الفرص ولسوء الحظ عندما تواجه مثل هذا الفريق الكبير إذا لم تستغل الفرص فإنك ستواجه المشاكل دائما".

من جهة أخرى قدم رونالدو مهاجم البرازيل السابق التهنئة لميروسلاف كلوزة بعدما عادل اللاعب الألماني السبت رقمه القياسي برصيد 15 هدفا في نهائيات كأس العالم لكرة القدم.

وكتب رونالدو تغريدة على حسابه بتويتر "أهلا بك معنا.. أستطيع أن أتخيل سعادتك يا لها من كأس عالم رائعة".