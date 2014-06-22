"قتل الهاتف" ميزة جديدة من غوغل ومايكروسوفت

أعلنت شركتا غوغل ومايكروسوفت عن طرح ميزة جديدة لأنظمة التشغيل الخاصة بهما والعاملة بنظامي أندرويد وويندوزفون، وتتيح هذه الميزة في حالة تفعيلها "قتل الهاتف" في حالة سرقة الجهاز بعد توصية من جهات حكومية بإتاحة مثل هذا التطبيق على الأجهزة الذكية لمنع أو الحد من سرقة تلك الأجهزة.

وأعلنت غوغل أنها ستضيف الميزة الجديدة في الإصدار القادم من أندرويد بينما أعلنت مايكروسوفت أنها تعمل الآن على تحديث انظمة التشغيل الحالية والمثبتة بالفعل على هواتفها بإضافة آليات منع السرقة.

والآلية التي تعمل بها ميزة قتل الهاتف وهي ما يعرف بـ"Kill Switch" تقوم بتمكين مالك الهاتف العامل بأحد النظامين أندرويد أو ويندوزفون من إيقاف عملة "عن بعد" بشكل كامل وتام بحيث لا يمكن تشغيلة أو الاستفادة به بتاتا وبذلك لا يمكن للسارق تشغيلة نهائيا وهو ما يؤدي في النهاية للحد من سرقة تلك الأجهزة أو حتى ضياعها لأن من سيحوزها سيستحيل عليه تشغيلها أو إعادة ضبطها بأي حال.

وتعتبر شركة آبل أول شركة تعتمد مثل هذه الميزة مع نظام تشغيلها "IOS7" فبمجرد أن يقوم ماللك الجهاز بتفعيل ميزة "Activation Lock" وهو الإجراء الذي يتيح إمكانية وقف الجهاز وقفله عن بعد حتى لا يتمكن من يحصل عليه من استخدامه أو الاستفادة منه، وأدى اعتماد هذه الميزة إلى خفض نسبة سرقة أجهزة آبل "آيفون وآيباد" بشكل كبير بعد الإعلان عن الميزة.

وتوقع محللون أن تكشف شركة غوغل بعد أيام قليلة خلال مؤتمرها المقبل "Google I/O 2014" عن نسخة أندرويد جديدة قد تحمل الميزة الجديدة "Kill Switch"، وهو ما سيساعد بدوره على الحد من سرقة الأجهزة.