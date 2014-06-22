خامنئي يعارض التدخل الأمريكي في العراق

قالت وكالة الأنباء الإيرانية إن مرشد الجمهورية آية الله علي خامنئي عبر عن معارضته الشديدة لتدخل الولايات المتحدة في العراق. وأضاف "لا نوافق على هذا الأمر إذ أننا نعتقد أن الحكومة والأمة والمرجعيات الدينية العراقية قادرة على وضع حد للفتنة. وسيفعلون ذلك بإذن الله."

وقال خامنئي إن واشنطن تريد وضع العراق تحت سيطرتها وزرع عملائها في السلطة. معتبرا أن الصراع في العراق ليس طائفيا لكنه يدور بين من يريدون العراق في المعسكر الأمريكي ومن يريدون استقلاله.

وفي إشارة للانتخابات البرلمانية العراقية التي جرت في إبريل نيسان الماضي , قال خامنئي إن الولايات المتحدة ليست راضية عن العملية (السياسية) الجارية في العراق, أي ما اعتبره مشاركة واسعة للشعب العراقي في الانتخابات واختيار ممثليه بنفسه, متهما واشنطن بالسعي لعراق تهيمن عليه ويحكمه عملاؤها.

وكان الرئيس الأمريكي باراك أوباما قد عرض في 19 يونيو حزيران إرسال نحو 300 مستشار إلى العراق للمساعدة في إدارة المعارك في وجه التقدم السريع للمسلحين . لكنه أي أوباما لم يستجب لطلب من الحكومة العراقية التي يرأسها نوري المالكي بشن هجمات جوية على المسلحين.