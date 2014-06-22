الأمم المتحدة تسعى لتشديد قوانين حماية البيئة

تسعى الأمم المتحدة هذا الأسبوع للتوجه نحو تشديد قوانين حماية البيئة لدرء أي ضرر ناجم عن التجارة غير المشروعة في الحياة البرية وغيرها من المخالفات البيئية. ومن المقرر أن تجتمع جمعية الأمم المتحدة للبيئة وهي منتدى جديد لجميع البلدان يضم وزراء البيئة وقادة الاعمال والمجتمع المدني في نيروبي خلال الفترة من 23 إلى 27 يونيو حزيران لبحث سبل تعزيز النمو الاقتصادي للحفاظ على البيئة.

من جانبه قال اكيم شتاينر رئيس برنامج الأمم المتحدة للبيئة " لدينا في الغالب تشريعات بيئية حسنة النية لكنها غير مؤثرة." و أضاف شتاينر "التوقيع على التزام هو ببساطة خطوة واحدة وجعل التمويل والتكنولوجيا والقوانين موضع التنفيذ عوامل حاسمة."

وستشمل المحادثات التي نيروبي اجتماعا لوزراء العدل ونواب وخبراء القانون، سيبحث المجتمعون سبل تحسين التعاون وتسريع التصديق على المعاهدات كما سيحاولون ايجاد نماذج للتشريعات المحلية.

وتوقع بلدان كثيرة على المعاهدات البيئية لكنها متباطئة في التصديق عليها ولم تطبقها على قوانينها المحلية في قضايا تتراوح بين حماية الحيوانات والنباتات من الانقراض إلى حظر المواد الكيماوية الخطرة وإدارة المخلفات الخطرة.