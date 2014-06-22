اتفاق لإخلاء مخيم اليرموك بدمشق من المسلحين

أعلن مسؤول فلسطيني الأحد أن المسلحين الذين يقاتلون قوات النظام السوري داخل مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين سيخرجون منه "خلال ساعات"، بموجب اتفاق تم التوصل إليه أمس السبت.

وأكد ناشط معارض داخل المخيم التوصل إلى اتفاق، مشيرا إلى أنه موقع من ممثلين عن الدولة السورية ومنظمة التحرير الفلسطينية والاونروا وفصائل من المعارضة المسلحة.

وقال مدير الدائرة السياسية في منظمة التحرير الفلسطينية بسوريا السفير أنور عبد الهادي "توصلنا السبت إلى اتفاق يقضي بخروج جميع المسلحين من المخيم برعاية الدولة السورية ومنظمة التحرير الفلسطينية، ووافق عليه المسلحون". مبينا أن أن الاتفاق "سيبدأ تنفيذه خلال ساعات".

ولفت عبد الهادي إلى "وجود نوايا جادة تمثلت بالالتزام بوقف إطلاق النار منذ الساعة السادسة من مساء السبت". وقال "لا تواجهنا عقبات، لكننا ننتظر بحذر نظرا للتجارب السابقة".

وينص الاتفاق على انتشار المسلحين في محيط المخيم وتسوية أوضاع من يرغب منهم، ورفع الحواجز وإزالة الأنقاض والسواتر الترابية ودخول ورش الصيانة تمهيدا لعودة السكان، وبدء مؤسسات الدولة بالعمل، بحسب عبد الهادي.

وتم التوصل في شباط/فبراير إلى اتفاق لم يصمد سوى أسابيع بين "لجنة المصالحة الشعبية" الفلسطينية، التي ضمت ممثلين عن كل الفصائل الموجودة في المخيم ومقاتلي المعارضة داخله، يقضي بانسحاب غالبية مسلحي المعارضة وبقاء المسلحين الفلسطينيين في مخيم اليرموك.

وتم بموجب الاتفاق السابق إدخال مساعدات غذائية وإجلاء مدنيين وعدد كبير من أصحاب الحالات الإنسانية التي تحتاج إلى عناية طبية ملحة.

لكن تقارير أفادت بعد أسابيع بعودة جزء من المسلحين، متذرعين بعدم التزام قوات النظام بتعهداتها فك الحصار بشكل كامل ودخول مساعدات كافية. وعادت الاشتباكات بتقطع إلى محاور المخيم.

وتحاصر القوات النظامية المخيم منذ حوالى سنة، ويعاني من نقص فادح في المواد الغذائية والادوية، تسبب بعدد كبير من الوفيات.