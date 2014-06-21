وزير دفاع جوبا يقدم استقالته و سلفاكير يرفضها

أكد مصدر مطلع بدولة جنوب السودان أن الرئيس سلفا كير ميارديت رفض استقالة وزير الدفاع كوال ميانق التي تقدم بها الأسبوع الماضي عقب خلاف بين ميانق ورئيس الأركان بالجيش بول ملونق.

وقال المصدر إن رئيس الأركان اتهم وزير الدفاع ميانق بتأخير دفع رواتب جنود الجيش الموجودين في جبهة القتال خلال الأشهر الماضية، بينما يتم دفع رواتب الجنود الأوغنديين في جنوب السودان شهريا، حسبما ذكرت اليوم السبت صحيفة "الانتباهة "السودانية.

وأضاف المصدر أن الرئيس سلفاكير وبخ وزير الدفاع ميانق على تصريح ادلى به في أبريل الماضي عندما ذكر أن بلاده تدفع ميزانية ورواتب الجيش الأوغندي مما تسبب فى إثارة عاصفة من الاحتجاجات ضد الرئيس الأوغندي يورى موسيفيني نظرا لأنه يتم دفع مرتبات الجنود الاوغنديين من ميزانية البلاد على أن تتولى دولة جنوب السودان تسليمها للجنود.

يذكر أن دولة جنوب السودان تشهد قتالا بين قوات سلفاكير المدعومة من أوغندا و أنصار النائب السابق لرئيس الدولة وزعيم المتمردين رياك مشار منذ منتصف شهر ديسمبر الماضي تسبب في مقتل ونزوح ألاف الأشخاص