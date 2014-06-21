مسلحون يسيطرون على موقع حدودي مع سوريا

قالت مصادر أمنية السبت إن مسلحين استولوا على موقع على الحدود بين العراق وسوريا الليلة الماضية. مضيفة أن المسلحين وصلوا أمس الى بلدة القائم القريبة من الحدود العراقية السورية، وطردوا قوات الأمن منها، وأن حرس الحدود تركوا مواقعهم بعد سماعهم بسقوط القائم.

غير أن المستشار الاعلامي لرئيس جهاز مكافحة الإرهاب بالعراق سمير الشويلي قال إن الجيش العراقي لا يزال مسيطرا على القائم.

وتسيطر جبهة النصرة على معبر البوكمال، فيما وقعت اشتباكات بين الجبهة وتنظيم "الدولة الإسلامية" وفي بعض المناطق أبرما اتفاقات هدنة، حسبما هو ملائم لكل منهما.

وقال رئيس المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن إن تنطيم "الدولة الإسلامية في العراق والشام" طرد جبهة النصرة من عدة مناطق في شرق سوريا في الأيام الماضية، فيما تتيح سيطرته على القائم التحرك بسرعة إلى الجانب السوري من الحدود.

وأضاف المرصد السوري أن تنظيم "الدولة الإسلامية" يسيطر على الأراضي المحيطة بمعبر البوكمال، ما يعني أن جبهة النصرة أضحت محاصرة بين قوات التنظيم في سوريا والعراق

وتقع القائم ومدينة البوكمال السورية المجاورة على طريق إمداد استراتيجي، ويسيطر المسلحون على معظم أرجاء شرق سوريا، بما في ذلك معبر البوكمال.

من جهة أخرى، عرض الرئيس الأمريكي باراك أوباما إرسال ما يصل إلى 300 مستشار عسكري أمريكي من القوات الخاصة لمساعدة الحكومة العراقية على استعادة الأراضي التي سيطر عليها المسلحون في شمال العراق وغربه.