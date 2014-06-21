غي مون: 10.8 ملايين سوري بحاجة إلى مساعدات عاجلة

قال الأمين العام للأمم المتحدة بان غي مون إن عدد السوريين الذين يحتاجون إلى مساعدة إنسانية ملحة ارتفع إلى عشرة ملايين وثمانمائة ألف شخص، أي حوالي نصف سكان سوريا.

وأوضح بان غي مون في تقرير يغطي الفترة من 20 مايو إلى 17 يونيو أنه من أصل 10,8 ملايين شخص يحتاجون إلى المساعدة بزيادة 17 % 1,5 مليون شخص عن التقديرات السابقة هناك حوالي 6,4 ملايين نازح في الداخل.

وكانت تقديرات سابقة ذكرت أن عدد هؤلاء يبلغ 3,5 ملايين شخص، في حين يقدر عدد الذين قتلوا في النزاع ب160 ألف شخص.

وفي تقريره الشهري إلى مجلس الأمن الدولي، قال كي مون أن 4,7 ملايين من هؤلاء السوريين موجودون في مناطق "يصعب أن لم يكن يستحيل" وصول العاملين في المجال الإنساني إليها، بما في ذلك 241 ألف شخص في مناطق محاصرة.

وأكد بان في تقريره أن الجهود لتوسيع المساعدات الإنسانية إلى أكثر المحتاجين إليها واجهت تأخيرا وعراقيل ، و أضاف أن إجراءات جديدة اتخذت قبل شهرين أدت إلى مزيد من التأخير وقللت من وصول العاملين في القطاع الإنساني إلى أماكن ابعد، بدلا من تحسين ذلك".

وأكد أيضا إن توزيع الأدوية ما زال يخضع لعقبات وان هذه العقبات أدت إلى توزيع غير متكافئ كليا بين المناطق التي تسيطر عليها الحكومة والمناطق التي تسيطر عليها المعارضة, وأن المناطق التي تسيطر عليها المعارضة لم تتلق سوى على 25% من المساعدة الطبية الإجمالية التي رصدت للفصل الأول من العام 2014.

وقال التقرير إنه في الشهر الجاري لم تصل مساعدات الأمم المتحدة إلا إلى منطقتين محاصرتين هما اليرموك ودوما" وبعينات ضئيلة جدا أي بنسبة 1 % و7% على التوالي للسكان المحاصرين في هاتين المنطقتين.

وطالب بان غي مون مجلس الأمن الدولي التحرك من أجل إنقاذ أرواح بشرية والرد على الحاجات الإنسانية الطارئة حيثما كانت الحاجة إليها.