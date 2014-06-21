البث الحي
منوعات

بدء انتخابات الرئاسة في موريتانيا

21/6/2014

أدلى الموريتانيون بأصواتهم السبت لانتخاب رئيس جديد حيث يبدو أن الرئيس المنتهية ولايته محمد ولد عبد العزيز الأوفر حظا بين منافسيه، في ظل غياب أبرز معارضيه الذين دعوا إلى مقاطعة الاقتراع.

وأكد الرئيس ولد عبد العزيز المنتهية ولايته، لدى توجهه إلى مركز الاقتراع حيث يدلي بصوته، أنه لا يخشى ارتفاع عدد الممتنعين بالنظرا إلى "عزم من أبدوا اهتمامهم باللقاءات" التي عقدها أثناء الحملة الانتخابية .

ومن بين المرشحين الأربعة سيدة هي مريم بنت مولاي إدريس (57 سنة)، والناشط الحقوقي بيرام ولد الداه ولد اعبيد رئيس منظمة المبادرة من أجل إحياء الكفاح ضد العبودية، التي ما زالت تمارس عملها رغم حظرها قانونيا عام 1981.

وينتمي المرشحان الآخران إلى حزبين في المعارضة التي توصف "بالمعتدلة"، وهما بيجل ولد هميد رئيس حزب الوئام  والقيادي إبراهيم مختار صار النائب والصحافي السابق ورئيس تحالف الديموقراطية والعدالة/الحركة من أجل التجديد .

أما المقاطعون المجتمعون في المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة فينتقدون ما يصفونه بالطابع "الديكتاتوري" لنظام ولد عبد العزيز كما وصفو الانتخابات بأنها "مهزلة" تنظم "من جانب واحد".

ويضم المنتدى 11 حزبا من تنسيقية المعارضة الديمقراطية وحزب تواصل الإسلامي وشخصيات مستقلة ونقابات ومنظمات مجتمع المدني.

وتجري الانتخابات بإشراف 700 مراقب بينهم مئتان جاؤوا من الخارج. ويقود وفد مراقبي الاتحاد الأفريقي رئيس الوزراء التونسي السابق الباجي قائد السبسي. ويذكر أن نحو  1.3 مليون ناخب مسجل في سجلات الناخبين بينما صوت نحو  18 ألف عسكري وشرطي ودركي أمس الجمعة قبل يوم واحد من الاقتراع.

المزيد من منوعات

الإعلامي المغربي صلاح الدين الغماري يتصدر غوغل عربيا عقب وفاته المفاجئة

الإعلامي المغربي صلاح الدين الغماري (وسائئل التواصل)

"ميسي يركع أمام رونالدو".. شقيقة نجم الكرة البرتغالي تثير جدلا واسعا

النجمان العالميان- ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو(رويترز)

في مواجهة كورونا.. موريتانيا تنظم حملة "بالقرآن نرفع البلاء"

موريتانيا تواجه خطر الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد (الأناضول)

أهم مجلة علمية أمريكية تنشر نتائج التجارب السريرية للقاح فايزر.. ماذا قالت؟

وتشكل مصادقة لجنة من الوكالة الأمريكية للأدوية تأكيداً إضافياً لنتائج التجارب (رويترز)
الأكثر قراءة

لفشله في قراءة نص اليمين.. إقالة نائب وزير قبل تسلم منصبه (فيديو)

تنزانيا..إقالة نائب وزير التعدين قبل تسلم منصبه(مواقع التواصل)

تركيا ترفض العقوبات وأردوغان: على أوربا وأمريكا التخلص من اللوبيات المعادية لأنقرة

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أثناء المؤتمر الصحفي اليوم (الأناضول)

خلاف سياسي يتحول إلى معركة بالكراسي والدلاء داخل برلمان (فيديو)

(الجزيرة)

أبو تريكة يزور أحد ملاعب مونديال قطر ويوجه رسالة للمنتخب المصري (صور)