انتحاري يستهدف مستشارا لمجلس السلام الأعلى في أفغانستان

قتل شخص وأصيب عدد آخر في تفجير انتحاري السبت استهدف مستشارا في مجلس السلام الأعلى في أفغانستان, الذي يسعى لتحقيق المصالحة مع مقاتلي حركة طالبان.

وقال مسؤولون في الشرطة الأفغانية إن مستشار المجلس محمد معصوم ستانيكزاي لم يصب بأذى في الهجوم.

من ناحية أخرى، احتشد متظاهرون في العاصمة كابول السبت، دعما للمرشح الرئاسي عبد الله عبد الله، الذي قال إن انتخابات الرئاسة تعرضت للتزوير. ودعا إلى وقف فرز الأصوات في جولة الإعادة التي جرت قبل أسبوع.

وتصاعد التوتر في العاصمة الأفغانية كابول منذ جولة الإعادة بين عبد الله ومنافسه أشرف غني، رجل الاقتصاد السابق في البنك الدولي.

وقال عبد الله إنه لم يعد يثق في أجهزة الانتخابات، ويلقي باللوم عليها وعلى تدخل الرئيس حامد كرزاي في حدوث تزوير واسع النطاق. وطالب بوقف فرز الأصوات ودعا الأمم المتحدة إلى التدخل.

وفي سياق متصل، تظاهر أكثر من ألف شخص السبت في العاصمة كابول احتجاجا على التزوير في الانتخابات الرئاسية، الذي ندد به المرشح الذي فاز في الدورة الأولى عبد الله عبد الله.

وسارت مواكب عدة في شوارع كابول حتى ظهر السبت. ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها "سندافع عن أصواتنا حتى آخر قطرة دم". والتقت المواكب لاحقا في شمال المدينة قرب المطار قبل أن تتفرق من دون حوادث.

وتأتي هذه التظاهرات التي تجري تحت مراقبة مشددة من قوات الأمن وسط أزمة سياسية حادة بعد دورة ثانية من الاقتراع الرئاسية اعتبرتها الأسرة الدولية ناجحة.