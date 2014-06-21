البث الحي
منوعات

الحكم بإعدام 183 بمصر بينهم "مرشد الإخوان"

21/6/2014

قضت جنايات المنيا في مصر ، اليوم السبت، بإعدام 183 من أنصار الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، من بينهم المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع، في القضية المتهم فيها 683 متهمًا في أحداث العنف التي وقعت بمركز العدوة شمال محافظة المنيا، منتصف شهر أغسطس من العام الماضي، عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة.

ووجهت لهم  النيابة العامة، اتهامات بالتحريض على اقتحام وحرق قسم شرطة العدوة، وقتل رقيب شرطة بمركز شرطة العدوة، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد ، والشروع في القتل، واستخدام القوة والعنف مع موظفين عموميين، وتخريب منشآت مملوكة للدولة، وسرقة أسلحة وذخيرة، وإشعال النيران عمدا بمنشآت الدولة، وإتلاف دفاتر وسجلات المصالح الحكومية، وتمكين المقبوض عليهم من الهرب، وحيازة أسلحة دون ترخيص .

وكانت جنايات المنيا قررت في أبريل/نيسان الماضي إحالة أوراق بديع و682 آخرين إلى المفتي لاستطلاع رأيه تمهيدا لإصدار الحكم.

يذكر أن السلطات المصرية اعتقلت عشرات الآلاف من رافضي الانقلاب العسكري منذ الثالث من يوليو الماضي، وقضت محاكم عدة بإعدام المئات وسجن آلاف آخرين لمدد تصل إلى السجن المؤبد.

المزيد من منوعات

الإعلامي المغربي صلاح الدين الغماري يتصدر غوغل عربيا عقب وفاته المفاجئة

الإعلامي المغربي صلاح الدين الغماري (وسائئل التواصل)

"ميسي يركع أمام رونالدو".. شقيقة نجم الكرة البرتغالي تثير جدلا واسعا

النجمان العالميان- ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو(رويترز)

في مواجهة كورونا.. موريتانيا تنظم حملة "بالقرآن نرفع البلاء"

موريتانيا تواجه خطر الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد (الأناضول)

أهم مجلة علمية أمريكية تنشر نتائج التجارب السريرية للقاح فايزر.. ماذا قالت؟

وتشكل مصادقة لجنة من الوكالة الأمريكية للأدوية تأكيداً إضافياً لنتائج التجارب (رويترز)
الأكثر قراءة

لفشله في قراءة نص اليمين.. إقالة نائب وزير قبل تسلم منصبه (فيديو)

تنزانيا..إقالة نائب وزير التعدين قبل تسلم منصبه(مواقع التواصل)

تركيا ترفض العقوبات وأردوغان: على أوربا وأمريكا التخلص من اللوبيات المعادية لأنقرة

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أثناء المؤتمر الصحفي اليوم (الأناضول)

خلاف سياسي يتحول إلى معركة بالكراسي والدلاء داخل برلمان (فيديو)

(الجزيرة)

أبو تريكة يزور أحد ملاعب مونديال قطر ويوجه رسالة للمنتخب المصري (صور)