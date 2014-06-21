الحكم بإعدام 183 بمصر بينهم "مرشد الإخوان"

قضت جنايات المنيا في مصر ، اليوم السبت، بإعدام 183 من أنصار الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، من بينهم المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع، في القضية المتهم فيها 683 متهمًا في أحداث العنف التي وقعت بمركز العدوة شمال محافظة المنيا، منتصف شهر أغسطس من العام الماضي، عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة.

ووجهت لهم النيابة العامة، اتهامات بالتحريض على اقتحام وحرق قسم شرطة العدوة، وقتل رقيب شرطة بمركز شرطة العدوة، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد ، والشروع في القتل، واستخدام القوة والعنف مع موظفين عموميين، وتخريب منشآت مملوكة للدولة، وسرقة أسلحة وذخيرة، وإشعال النيران عمدا بمنشآت الدولة، وإتلاف دفاتر وسجلات المصالح الحكومية، وتمكين المقبوض عليهم من الهرب، وحيازة أسلحة دون ترخيص .

وكانت جنايات المنيا قررت في أبريل/نيسان الماضي إحالة أوراق بديع و682 آخرين إلى المفتي لاستطلاع رأيه تمهيدا لإصدار الحكم.

يذكر أن السلطات المصرية اعتقلت عشرات الآلاف من رافضي الانقلاب العسكري منذ الثالث من يوليو الماضي، وقضت محاكم عدة بإعدام المئات وسجن آلاف آخرين لمدد تصل إلى السجن المؤبد.