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الجيش النيجيري يعلن مقتل قائد ببوكو حرام

21/6/2014

أعلن الجيش النيجيري مقتل قائد بجماعة بوكو حرام المتشددة في مواجهة بين مجموعة من المسلحين و الجنود على الطريق السريع بين مدينتي (جوس) و(بوتشي) شمال البلاد الجمعة.

وذكر بيان للجيش السبت أن القتيل الذى يدعى مالام حسين تم اتهامه بشن هجمات على رجال الجيش والأمن والمواطنين بولاية (بلاتو) بوسط نيجيريا خلال الأعوام الماضية أدت إلى مقتل وإصابة عدد كبير من الجنود والمواطنين .

يشار الى أن الرئيس النيجيري جودلاك جوناثان فرض العام الماضيث حالة الطوارئ على 3 ولايات تنشط فيها بوكو حرام وهى ولايات (بورنو) و (أدماوا) و (يوبي) وتم تجديد الطوارئ عدة مرات كان آخرها منذ أيام، بهدف وضع حد للإعمال الإرهابية.

كان مسلحون يشتبه بانتمائهم لبوكو حرام قد اقتحموا الخميس عدة قرى بولايتي (بورنو) و (اداماوا) شمال شرق نيجيريا على الحدود مع الكاميرون ودمروا العديد من المنازل وقتلوا 12 شخصا وأصابوا العشرات.
وقال شهود عيان إن المسلحين قسموا أنفسهم إلى مجموعات وهاجموا قرى (يازا) و (كريشانجا) و (كوارجولام) و (كودا) و (شوارى بيان) و (لاسا) بالولايتين وأحرقوا العديد من المنازل وبعض الكنائس والمحلات.

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