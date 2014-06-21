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الأرجنتين تحرز فوزا صعبا على إيران

21/6/2014

حقق منتخب الأرجنتين فوزا صعبا على نظيره الإيراني السبت عندما سجل اللاعب ليونيل ميسي هدفا في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، ليصعد إلى دور الستة عشر في كأس العالم لكرة القدم.

وبعد أن فشلت كل محاولات الارجنتين لتسجيل هدف استلم ميسي الكرة من خارج منطقة الجزاء وسدد الكرة في الزاوية البعيدة لحارس المنتخب الإيراني علي رضا حجيجي محرزا هدف الفوز.

وبهذا يرتفع رصيد الأرجنتين إلى ست نقاط في صدارة المجموعة السادسة، وتتأهل إلى الدور الثاني رسميا، فيما تجمد رصيد إيران عند نقطة واحدة.

وفي المجموعة ذاتها تلعب نيجيريا مع البوسنة اليوم السبت الساعة 22:00 مساء (بحسب توقيت غرينتش)، وتملك نيجيريا نقطة واحدة فيما رصيد البوسنة خال من النقاط.

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