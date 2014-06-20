البث الحي
منوعات

هيغل: مشاكل العراق لا يمكن حلها بعمل عسكرى

20/6/2014

قال وزير الدفاع الأمريكى تشاك هيجل إن المستشارين العسكريين الذين قرر الرئيس الأمريكى باراك اوباما ارسالهم الى العراق سيساهمون في تقييم الوضع على الارض كما انهم سيقومون بتحديد الفجوات التى تعانى منها القوات الامنية العراقية، وزيادة قدراتها على التصدى لعناصر تنظيم الدولة الاسلامية فى العراق والشام "داعش."

واكد هيغل في بيان صدر عن وزارة الدفاع الامريكية انه لا يمكن حل مشاكل العراق عبر عمل امريكى او بالقوة العسكرية وحدها. واشار هيجل الى ان الحل طويل المدى يعتمد على الحل السياسي الذى سيعيد وحدة الشعب العراقى ويدعم المصالح المشروعة لكافة الجماعات العراقية.

وقال إن الولايات المتحدة تواصل اعداد المزيد من الخيارات العسكرية فى حال أن تصبح هناك ضرورة لها ، وكان الرئيس الامريكى باراك اوباما قد اعلن في وقت سابق اليوم عن ارسال نحو 300 من المستشارين العسكريين الامريكيين الى العراق للمساهمة فى تدريب والتشاور ودعم القوات الامنية العراقية. كما اكد ان واشنطن عززت اعمال المراقبة والاستطلاع فى العراق للحصول على صورة اوضح لما يجرى على الارض فى العراق.

المزيد من منوعات

الإعلامي المغربي صلاح الدين الغماري يتصدر غوغل عربيا عقب وفاته المفاجئة

الإعلامي المغربي صلاح الدين الغماري (وسائئل التواصل)

"ميسي يركع أمام رونالدو".. شقيقة نجم الكرة البرتغالي تثير جدلا واسعا

النجمان العالميان- ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو(رويترز)

في مواجهة كورونا.. موريتانيا تنظم حملة "بالقرآن نرفع البلاء"

موريتانيا تواجه خطر الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد (الأناضول)

أهم مجلة علمية أمريكية تنشر نتائج التجارب السريرية للقاح فايزر.. ماذا قالت؟

وتشكل مصادقة لجنة من الوكالة الأمريكية للأدوية تأكيداً إضافياً لنتائج التجارب (رويترز)
الأكثر قراءة

لفشله في قراءة نص اليمين.. إقالة نائب وزير قبل تسلم منصبه (فيديو)

تنزانيا..إقالة نائب وزير التعدين قبل تسلم منصبه(مواقع التواصل)

تركيا ترفض العقوبات وأردوغان: على أوربا وأمريكا التخلص من اللوبيات المعادية لأنقرة

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أثناء المؤتمر الصحفي اليوم (الأناضول)

أبو تريكة يزور أحد ملاعب مونديال قطر ويوجه رسالة للمنتخب المصري (صور)

عقوبات أوربية وأمريكية ضد تركيا.. وأنقرة ترفض "لغة التهديد"

اجتماع قادة الاتحاد الأوربي في بروكسل (روتيرز)