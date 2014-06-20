هيغل: مشاكل العراق لا يمكن حلها بعمل عسكرى

قال وزير الدفاع الأمريكى تشاك هيجل إن المستشارين العسكريين الذين قرر الرئيس الأمريكى باراك اوباما ارسالهم الى العراق سيساهمون في تقييم الوضع على الارض كما انهم سيقومون بتحديد الفجوات التى تعانى منها القوات الامنية العراقية، وزيادة قدراتها على التصدى لعناصر تنظيم الدولة الاسلامية فى العراق والشام "داعش."

واكد هيغل في بيان صدر عن وزارة الدفاع الامريكية انه لا يمكن حل مشاكل العراق عبر عمل امريكى او بالقوة العسكرية وحدها. واشار هيجل الى ان الحل طويل المدى يعتمد على الحل السياسي الذى سيعيد وحدة الشعب العراقى ويدعم المصالح المشروعة لكافة الجماعات العراقية.

وقال إن الولايات المتحدة تواصل اعداد المزيد من الخيارات العسكرية فى حال أن تصبح هناك ضرورة لها ، وكان الرئيس الامريكى باراك اوباما قد اعلن في وقت سابق اليوم عن ارسال نحو 300 من المستشارين العسكريين الامريكيين الى العراق للمساهمة فى تدريب والتشاور ودعم القوات الامنية العراقية. كما اكد ان واشنطن عززت اعمال المراقبة والاستطلاع فى العراق للحصول على صورة اوضح لما يجرى على الارض فى العراق.