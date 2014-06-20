مقتل وإصابة العشرات في انفجار سيارة مفخخة بحماة

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان المعارض إن 77 شخصاً سقطوا مابين قتيل وجريح جراء انفجار سيارة مفخخة في محافظة حماة وسط سوريا اليوم الجمعة.

وقال المرصد في بيان حصلت عليه وكالة الانباء الالمانية " انفجرت سيارة مفخخة فجر اليوم في قرية الحرة بمنطقة سهل الغاب، ما أدى لمقتل ما لا يقل عن 37 شخصاً، وإصابة أكثر من 40 آخرين بجراح".

وأضاف إن عدد الخسائر البشرية مرشح للارتفاع بسبب وجود عدد من الجرحى حالاتهم خطرة , و أكد المرصد أن غالبية سكان قرية الحرة هم من الموالين للرئيس السوري بشار الأسد.

وصرح مصدر بقيادة شرطة حماة لوكالة الانباء السورية "سانا" إن "إرهابيين فجروا شاحنة محملة بنحو ثلاثة أطنان من المواد المتفجرة ما تسبب في تدمير عدد كبير من المنازل والمبان في القرية".

ووفقاً لنشطاء في بيروت، أعلنت الجبهة الإسلامية المسؤولية عن الهجوم وقالت إنه استهدف ميليشيات موالية للرئيس الأسد.

كانت سيارة مفخخة قد انفجرت في ساعة متاخرة ليلة الخميس في مدينة حمص ما أسفر عن مقتل 14 شخصاً وإصابة 15 آخرين في منطقة موالية لنظام الأسد.