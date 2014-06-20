كوستاريكا تقصي إنجلترا بفوزها على إيطاليا

فجّر منتخب كوستاريكا مفاجأة من العيار الثقيل في مونديال كأس العالم بالفوز على منتخب إيطاليا بهدفٍ نظيف الجمعة, وبذلك ضمن تأهله بشكلٍ رسميّ لدور الـ 16 لحساب المجموعة الرابعة, ما يعني أيضاً إقصاء المنتخب الإنجليزي رسمياً من البطولة.

وبهذا الفوز يرفع المنتخب الكوستاريكي رصيده إلى 6 نقاط، ليكون ثالث المتأهلين رسمياً بعد هولندا وتشيلي, وتوقف رصيد إيطاليا عند ثلاث نقاط, وتنتظرها مواجهة ضد الأوروجواي، حيث يكفي إيطاليا التعادل لحسم التأهل, لتفوقها على أوروجواي بفارق الأهداف.

وهذه هي المرة الأولى منذ 24 عاما التي تستطيع فيها كوستاريكا الصعود إلى الدور الثاني، فيما تودع إنجلترا البطولة من الدور الأول للمرة الأولى منذ عام 1958.

أما في مباريات المجموعة الخامسة، فقد حقق المنتخب الفرنسي فوزا عريضا على نظيره السويسري بخمسة أهداف مقابل هدفين في اللقاء الذي جرى ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة الخامسة بملعب آرينا فونتي نوفا، ليرفع منتخب فرنسا رصيده إلى ست نقاط ليحجز مقعدا في دور الـ16 بالمونديال ويتوقف رصيد سويسرا عند ثلاث نقاط.