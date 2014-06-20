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قتلى و اعتقالات في مداهمات إسرائيلية بالضفة

20/6/2014

قتل فتى فلسطيني من مدينة دورا جنوب الخليل بالضفة الغربية برصاص الجنود الإسرائيليين فجر اليوم الجمعة. 
وقال شهود عيان لوكالة "سما" الفلسطينية  إن القوات الاسرائيلية اقتحمت مدينة دورا فجر اليوم وأطلقت النار على الفتى دودين " 14 عاماًَ" وأصابته إصابة مباشرة بالصدر، وذلك خلال مواجهات اندلعت في حي أحنينة  بالمدينة.
وأصيب فجراليوم الجمعة  ايضاً أربعة مواطنين  بالرصاص المطاطي فيما اعتقل 30 مواطنا أثناء اقتحام الجنود الإسرائيليين مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم بالضفة الغربية.
وافاد شهود عيان ومصدر أمني إن أكثر من 150 جندياً إسرائيلياً اقتحموا المخيم وداهموا منازل المواطنين , حيث تصدى لهم الشبان برشقهم  بالحجارة وعبوات الزجاج، وأطلق الجنود الرصاص الحي والمعدني ما أدى لإصابة أربعة فلسطينيين من بينهم طفل.
وأصيب ثلاثة شبان بجراح بالغة الخطورة في مواجهات عنيفة مسلحة اندلعت فجر اليوم الجمعة بين القوات الإسرائيلية وشبان في مخيم قلنديا للاجئين  شمال القدس عندما اقتحمت القوات المخيم.
وتشن إسرائيل حملة اعتقالات في الضفة الغربية منذ اختفاء ثلاثة إسرائيليين قبل أسبوع في الخليل جنوب الضفة الغربية.
واتهمت إسرائيل حركة حماس بالمسؤولية عن اختطاف الإسرائيليين الثلاثة وهو مانفته الحركة. واعتقلت إسرائيل خلال عملية البحث عن الإسرائيليين الثلاثة نحو 280 فلسطينياً حتى يوم الخميس .

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