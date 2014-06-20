ثنائية لسواريز تحقق الفوز الـ12 لأوروغواي على إنجلترا

لويس سواريز يحرز هدف أوروغواي الأول (Getty)

أحرز لويس سواريز هدفين أحدهما قرب نهاية المباراة ليقود منتخب الأوروغواي للفوز رقم 12 على إنجلترا "من مجموع اللقاءات بينهما" في المجموعة الرابعة بنهائيات كأس العالم لكرة القدم بالبرازيل الخميس.

ثم انفرد سواريز في الدقائق الأخيرة من زمن المباراة بالحارس جو هارت ليسدد كرة قوية داخل المرمى محرزا هدف الفوز لمنتخب بلاده بنهاية اللقاء.

وكان سواريز أحرز الهدف الأول لمنتخب الأوروغواي برأسيه عرضية تلقاها من أدينسون كافاني فوضعها على يمين الحارس هارت ببراعة في الدقيقة 39 من زمن الشوط الأول، ولكن اللاعب الإنجليزي وين روني أدرك التعادل لمنتخب بلاده قبل 15 دقيقة من نهاية المباراة بعدما حول تمريرة من غلين جونسون إلى داخل المرمى من مدى قريب محرزا هدفه الأول على الإطلاق في كأس العالم.

وكان سواريز قد خضع لجراحة في الركبة الشهر الماضي فلم يستطع اللعب المباراة الأولى لبلاده التي انتهت بخسارتها أمام كوستاريكا 1-3 السبت 14 يونيو، قبل أن يشارك اليوم بدلا من المخضرم دييغو فورلان.

وبهذا الفوز أنعشت أوروغواي أمالها في التأهل إلى الدور الثاني بعد أن رفعت رصيدها إلى ثلاث نقاط في المركز الثالث متأخرة بفارق الأهداف عن منتخبي إيطاليا وكوستاريكا.

وستلعب إيطاليا مع كوستاريكا غدا الجمعة وسيتأكد خروج إنجلترا من المسابقة إذا تعادل الفريقان لأن المنتخب الإنجليزي لا يملك أي نقطة بعدما خسر أمام إيطاليا في الجولة الأولى.