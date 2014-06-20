بيسكوف: روسيا سترد على عقوبات أستراليا بعقوبات مماثلة

أعلن المتحدث الصحفى باسم الرئيس الروسى دميترى بيسكوف إمكانية فرض عقوبات على أستراليا وذلك ردا على العقوبات التى فرضتها وزارة الخارجية الأسترالية وأعلنت عنها ، حيث تم فرض عقوبات مالية وتقييدات على حركة 50 شخصا و11 شركة حيز التنفيذ بحجة تهديد سيادة ووحدة أوكرانيا.

ونقلت " قناة روسيا اليوم" عن بيسكوف أن هذه العقوبات لن تؤثر على نشاط روسيا فى إطار مجموعة العشرين، علما بأن روسيا لم تستلم بعد تأكيدا للعقوبات من أستراليا، لكن المبدأ التبادلى يبقى سائدا فى هذه المسائل.

تجدر الإشارة إلى أن قمة العشرين تعقد فى نوفمبر القادم فى مدينة بريسبان، وسبق أن أعلنت السلطات الأسترالية عن احتمال استبعاد روسيا من المشاركة فى القمة