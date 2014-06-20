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المالكي يستبعد انتفاضة ثالثة رغم الغضب من مداهمات إسرائيل

20/6/2014

قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي, إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيمنع أي انتفاضة في الضفة الغربية المحتلة رغم التوترات المتزايدة مع إسرائيل, وأشار  المالكي إلى أن الحملة العسكرية الإسرائيلية واسعة النطاق في أعقاب اختفاء ثلاثة شبان يهود قبل أسبوع غير مقبولة,

كما أضاف إن الحكومة الفلسطينية ستبذل قصارى جهدها للمساعدة لأنه إذا استمر الوضع على حاله فإن هذا سيؤدي إلى تدمير ما تم بناؤه في فلسطين, وحذر المالكي من أن اتفاق المصالحة الأخير مع حركة حماس سيكون مهدداً إذا كانت الحركة الإسلامية مسؤولة كما تزعم إسرائيل.

من جهة أخرى طالب منسق الأمم المتحدة الخاص بعملية السلام في الشرق الأوسط روبرت سيري، سلطات الاحتلال باحترام قواعد القانون الدولي خلال عملياتها العسكرية في الضفة الغربية.

وانتقد سيري أعمال العنف ودعا جميع الأطراف إلى ضبط النفس "والإفراج فورا عن الإسرائيليين المخطوفين". وقال في بيان، "ندعو لضبط النفس ونتوقع أن تقوم إسرائيل بالعمليات الأمنية بما يتماشى مع القانون الدولي واحترام الحياة والكرامة وسبل عيش الفلسطينيين".

وأضاف، "ومن ثم ينبغي عليها تقليل آثار العمليات الأمنية على الأفراد الذين لم يقترفوا أي مخالفة، والتحقيق في مزاعم الاستخدام المفرط للقوة بما في ذلك قتل المدنيين".

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