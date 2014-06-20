إيطاليا في مهمة لتجنب الفخ الكوستاريكي

يأمل المنتخب الإيطالي، بطل العالم أربع مرات، تأكيد بدايته القوية في مونديال البرازيل 2014 من أجل أن يضع قدماً في الدور الثاني لكن عليه تجنب فخ نظيره الكوستاريكي الذي يواجهه اليوم على ملعب "أرينا بيرنامبوكو" في ريسيف في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة.وكانت إيطاليا التي تلعب تحت قيادة المدير الفني " برانديلي" قد استهلت مشوارها بحسم موقعتها المرتقبة وعن جدارة مع نظيرها الانكليزي 2-1 بفضل مهاجم ميلان ماريو بالوتيلي الذي أعاد ايطاليا إلى الانتصارات في كأس العالم والتي غابت عنها منذ الرابع من تموز/يوليو 2006 عندما تغلبت على المانيا 2-صفر بعد التمديد في الدور نصف النهائي قبل أن تحرز اللقب على حساب فرنسا بركلات الترجيح.

لكن المشهد كان مختلفا أمام الانكليز إذ قدم "الأتزوري" أداء واعداً في مواجهة "الأسود الثلاثة"، وهو يأمل أن يؤكده أمام كوستاريكا في أول لقاء في بطولة رسمية بين الطرفين.

ويأمل المنتخب الإيطالي أن تكون كوستاريكا فأل خير عليه، كما كانت الحال عام 1994 عندما التقاها وديا قبل ستة أيام على انطلاق المونديال وفاز عليها 1-صفر ثم استهل بعدها مشواره الناجح في تلك النسخة التي أقيمت في الولايات المتحدة قبل أن يسقط في النهائي بركلات الترجيح امام البرازيل.

لكن مهمة ايطاليا لن تكون سهلة على الإطلاق في مواجهة اليوم، خصوصاً ان كوستاريكا فجرت مفاجأة كبرى في الجولة الأولى بفوزها على الأوروغواي رابعة النسخة الماضية وبطلة العالم مرتين.