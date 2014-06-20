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ألمانيا: عملية التحول الديمقراطي بتونس ناجحة

20/6/2014

وصفت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لدى لقائها برئيس الوزراء التونسي مهدي جمعة عملية التحول الديمقراطي في تونس بأنها "نجاح كبير, مؤكدة أن كلا البلدين يسعيان إلى توسيع العلاقات فيما بينهما.

وقالت ميركل إن هناك 250 شركة ألمانية تعمل في تونس، ومن الضروري خلق مزيد من مقومات جذب الاستثمار, معلنة عن عقد ورشة عمل تضم وكلاء الوزارات من البلدين ثم يعقب ذلك منتدى اقتصادي.

ومن جانبه دعا رئيس الوزراء التونسي مهدي جمعة الشركات الألمانية إلى الاستثمار في تونس ووجه الشكر إلى ألمانيا على المساعدات المقدمة حتى الآن.

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