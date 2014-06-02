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ملك إسبانيا يتنازل عن العرش لولي عهده

2/6/2014
 الملك خوان كارلوس (يسار) والأمير فليب تتوسطهما الملكة صوفيا (Getty)

قال رئيس وزراء إسبانيا ماريانو راخوي بشكل مفاجئ اليوم أنه وبعد 40 عاما على اعتلائه عرش إسبانيا قرر الملك خوان كارلوس التنازل لولي عهده الأمير فيليب عن الحكم.

وأضاف راخوي لقد أبلغني جلالة الملك خوان كارلوس للتو أنه سيتنازل عن العرش "لانه مقتنع أن هذا هو الوقت المناسب للتغيير".

وكان الملك خوان كارلوس قد ساعد على انتقال ديمقراطي سلس لإسبانيا في السبعينيات بعد فترة الحكم الدكتاتوري للجنرال فرانسيسكو فرانكو، لكن شعبيته تراجعت في السنوات الأخيرة جراء فضائح فساد وزلات لسان، كما أه يجري التحقيق مع ابنته الأميرة كريستينا وزوجها في قضية فساد.

وتابع ماريانو أن الملك الذي يعاني من متاعب صحية وخضع لعدد من العمليات الجراحية في السنوات الأخيرة يتنازل عن العرش لأسباب
شخصية.

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