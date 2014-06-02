البث الحي
منوعات

الاتحاد الأوروبي يضيف بوكو حرام إلى لائحته للمنظمات الإرهابي

2/6/2014

أضاف الاتحاد الأوروبى جماعة بوكو حرام التى تشن هجمات فى نيجيريا، إلى لائحته للأشخاص والكيانات التى تخضع لعقوبات مالية محددة الأهداف وحظر الأسلحة، كما أفاد المجلس الأوروبى  الاثنين.وتمتثل أوروبا بذلك لقرار اتخذته الأمم المتحدة قبل أسبوعين.

والجماعة الإسلامية التى يعنى اسمها "التربية الغربية حرام"، باتت خاضعة للعقوبات التى تضرب تنظيم القاعدة وفروعه. وأضاف الاتحاد الأوروبى أيضا إلى لائحته جبهة النصرة التى تنشط فى سوريا وتعتبر الفرع المحلى للقاعدة فى هذا البلد.

وهكذا فقد بات كل شخص أو كيان يزود بوكو حرام أو جبهة النصرة دعما ماليا أو ماديا وخصوصا على شكل أسلحة أو تجنيد ناشطين جدد، قد يضاف إلى لائحة العقوبات ضد القاعدة وسيواجه العقوبات المناسبة.
وبوكو حرام مسئولة عن سلسلة هجمات دامية فى شمال نيجيريا وعملية خطف أكثر من 200 تلميذة فى شيبوك.

المزيد من منوعات

السلطات الألمانية تحقق في خوذة الواقع الافتراضي من "فيسبوك"

أوكولوس كويست (رويترز)

انخفاض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون 7% هذا العام بسبب كورونا

غازات منبعثة من محطة لتوليد الطاقة (رويترز)

بعد أمريكا ورومانيا وبريطانيا.. اكتشاف مسلة غامضة جديدة في بولندا (صور)

مسلّة معدنية غامضة في محيط نهر فيستولا في العاصمة البولندية (الفرنسية)

الإعلامي المغربي صلاح الدين الغماري يتصدر غوغل عربيا عقب وفاته المفاجئة

الإعلامي المغربي صلاح الدين الغماري (وسائئل التواصل)
الأكثر قراءة

بسبب بيت شعر ألقاه أردوغان.. الخارجية الإيرانية تستدعي السفير التركي

(الجزيرة)

أبو تريكة يزور أحد ملاعب مونديال قطر ويوجه رسالة للمنتخب المصري (صور)

لفشله في قراءة نص اليمين.. إقالة نائب وزير قبل تسلم منصبه (فيديو)

تنزانيا..إقالة نائب وزير التعدين قبل تسلم منصبه(مواقع التواصل)

مطالب بوقف "تحركات مشبوهة" لسفير فرنسا في الجزائر.. ما القصة؟

السفير الفرنسي بالجزائر فرانسوا غويات (مواقع التواصل الاجتماعي)