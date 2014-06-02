الاتحاد الأوروبي يضيف بوكو حرام إلى لائحته للمنظمات الإرهابي

أضاف الاتحاد الأوروبى جماعة بوكو حرام التى تشن هجمات فى نيجيريا، إلى لائحته للأشخاص والكيانات التى تخضع لعقوبات مالية محددة الأهداف وحظر الأسلحة، كما أفاد المجلس الأوروبى الاثنين.وتمتثل أوروبا بذلك لقرار اتخذته الأمم المتحدة قبل أسبوعين.

والجماعة الإسلامية التى يعنى اسمها "التربية الغربية حرام"، باتت خاضعة للعقوبات التى تضرب تنظيم القاعدة وفروعه. وأضاف الاتحاد الأوروبى أيضا إلى لائحته جبهة النصرة التى تنشط فى سوريا وتعتبر الفرع المحلى للقاعدة فى هذا البلد.

وهكذا فقد بات كل شخص أو كيان يزود بوكو حرام أو جبهة النصرة دعما ماليا أو ماديا وخصوصا على شكل أسلحة أو تجنيد ناشطين جدد، قد يضاف إلى لائحة العقوبات ضد القاعدة وسيواجه العقوبات المناسبة.

وبوكو حرام مسئولة عن سلسلة هجمات دامية فى شمال نيجيريا وعملية خطف أكثر من 200 تلميذة فى شيبوك.