أوكرانيا تسلم دفعة من قيمة الغاز لروسيا

قالت متحدثة باسم وزارة الطاقة الروسية أن الوزارة تسلمت 786.4 مليون دولار من شركة نفطوغاس الأوكرانية مقابل شحنات غاز سابقة في خطوة ضرورية كي يبدأ الطرفان مفاوضات بشأن تسعير شحنات الغاز المقبلة.

وأضافت المتحدثة هذه المدفوعات تمثل قيمة الغاز عن شهري فبراير ومارس الماضيين، لكنها لم تذكر أي تفاصيل أخرى، وقالت إن هذه خطوة مهمة للبدء في مباحثات بين الجانبين حول الأسعار.

وكان جونتر أوتينغر مفاوض الاتحاد الأوروبي قد قال يوم الجمعة الماضي إن موسكو ستتسلم مبلغ 786 مليون دولار كجزء من مستحقاتها عن

صادرات الغاز لأوكرانيا في فترة سابقة، وهو ما يمهد الطريق لمزيد من المحادثات.

وقالت شركة نفطوغاز إنها أرسلت بتعديلات مقترحة إلى شركة الغاز الروسية غازبروم بشأن العقد القائم لإمدادات الغاز بين الطرفين، وأضافت أن التعديلات تشمل الأسعار وكمية الإمدادات وشروطها.

وكانت شركة غازبروم قد هددت بقطع إمدادات الغاز عن نفطوغاز إذا لم تسدد 3.5 مليارات دولار ثمن إمدادات الغاز في موعدها.

وذكر وزير الطاقة الروسي أن موسكو والاتحاد الأوروبي اقترحا أن تسدد نفطوغاز ملياري دولار قبل 30 مايو الماضي، وخمسمائة مليون قبل 6 يونيو الجاري كشرط للحصول على خفض لسعر الغاز ولاستئناف المفاوضات.

يُشار إلى أنه من المتوقع البدء في الجولة الرابعة من المفاوضات التي تشمل أوكرانيا والاتحاد الأوروبي وروسيا في وقت لاحق اليوم الاثنين.

وكانت أزمة الغاز قد اندلعت بين أوكرانيا وروسيا قبل بضعة أشهر عندما ضاعفت موسكو سعر الغاز الطبيعي الذي تصدره لكييف، وهو ما رفضته أوكرانيا في حينه متهمة موسكو بشن حرب اقتصادية عليها.

كما اعتبرت تصريحات لرئيس وزراء أوكرانيا المؤقت أرسيني ياتسينيوك (لمحطة تلفزة ألمانية) تعهد فيها بسداد فاتورة الغاز الروسي كاملة باستخدام جزء من حزمة دعم مالي غربي على أنها مؤشر على سعي الجانبين إلى تسوية أزمة الغاز، وقال ياتسينيوك "علينا أولاً توقيع عقد جديد، وبعدها بعشرة أيام ستدفع أوكرانيا ما عليها".