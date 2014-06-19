ملك السعودية يزور مصر الجمعة

العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبد العزيز آل سعود (Getty-أرشيف)

قال مصدران سعوديان لوكالة رويترز للأنباء الخميس إن العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبد العزيز سيقوم بزيارة قصيرة لمصر الجمعة تأكيدا لدعمه للرئيس الجديد عبد الفتاح السيسي.

وكانت السعودية ودول خليجية أخرى قدمت مساعدات لمصر بمليارات الدولارات لتخفيف حدة الأزمة الاقتصادية منذ عزلت قيادة الجيش الرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين إثر احتجاجات شعبية على حكمه، كما أعلنت مصر والسعودية جماعة الإخوان منظمة إرهابية.

وأوضح المصدران أن العاهل السعودي سيزور القاهرة لساعات قليلة في خلال رحلة عودته للمملكة من المغرب.

وكان العاهل السعودي قد حث المصريين على دعم السيسي ونبذ "الفوضى الدخيلة" على الانتفاضات العربية على مدى الأعوام الماضية التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك وغيره من الحكام الشموليين في تونس وليبيا.

وكان المشير عبد الفتاح السيسي قد فاز بأكثر من 90% من الأصوات في الانتخابات الرئاسية التي أجريت الشهر الماضي.