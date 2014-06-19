البث الحي
منوعات

ملك السعودية يزور مصر الجمعة

19/6/2014
العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبد العزيز آل سعود (Getty-أرشيف)

قال مصدران سعوديان لوكالة رويترز للأنباء الخميس إن العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبد العزيز سيقوم بزيارة قصيرة لمصر الجمعة تأكيدا لدعمه للرئيس الجديد عبد الفتاح السيسي.

وكانت السعودية ودول خليجية أخرى قدمت مساعدات لمصر بمليارات الدولارات لتخفيف حدة الأزمة الاقتصادية منذ عزلت قيادة الجيش الرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين إثر احتجاجات شعبية على حكمه،  كما أعلنت مصر والسعودية جماعة الإخوان منظمة إرهابية.

وأوضح المصدران أن العاهل السعودي سيزور القاهرة لساعات قليلة في خلال رحلة عودته للمملكة من المغرب.

وكان العاهل السعودي قد حث المصريين على دعم السيسي ونبذ "الفوضى الدخيلة" على الانتفاضات العربية على مدى الأعوام الماضية التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك وغيره من الحكام الشموليين في تونس وليبيا.

وكان المشير عبد الفتاح السيسي قد فاز بأكثر من 90% من الأصوات في الانتخابات الرئاسية التي أجريت الشهر الماضي.

المزيد من منوعات

انخفاض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون 7% هذا العام بسبب كورونا

غازات منبعثة من محطة لتوليد الطاقة (رويترز)

اكتشاف مسلّة غامضة جديدة في بولندا (صور)

مسلّة معدنية غامضة في محيط نهر فيستولا في العاصمة البولندية (الفرنسية)

الإعلامي المغربي صلاح الدين الغماري يتصدر غوغل عربيا عقب وفاته المفاجئة

الإعلامي المغربي صلاح الدين الغماري (وسائئل التواصل)

"ميسي يركع أمام رونالدو".. شقيقة نجم الكرة البرتغالي تثير جدلا واسعا

النجمان العالميان- ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو(رويترز)
الأكثر قراءة

لفشله في قراءة نص اليمين.. إقالة نائب وزير قبل تسلم منصبه (فيديو)

تنزانيا..إقالة نائب وزير التعدين قبل تسلم منصبه(مواقع التواصل)

أبو تريكة يزور أحد ملاعب مونديال قطر ويوجه رسالة للمنتخب المصري (صور)

من أذربيجان.. أردوغان يوجه رسالة لأرمينيا (فيديو)

(الجزيرة)

تركيا ترفض العقوبات وأردوغان: على أوربا وأمريكا التخلص من اللوبيات المعادية لأنقرة

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أثناء المؤتمر الصحفي اليوم (الأناضول)