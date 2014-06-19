معارك بين القوات الأوكرانية والانفصاليين شرق البلاد

أفادت مصادر عسكرية أوكرانية باندلاع معارك "شرسة" شرق البلاد بين القوات الأوكرانية والانفصاليين الموالين لروسيا, وأشارت المصادر إلى ورود تقارير عن استخدام الطرفين للآليات المدرعة في المعارك, لكن لم يتسن التأكد من صحة هذه المعلومات.

وقال مسؤول عسكري أن القتال اندلع بالقرب من بلدة كراسني ليمان, التي كانت قد سيطرت عليها القوات الحكومية بداية هذا الشهر, وأضاف أن الانفصاليين في المنطقة حاولوا على ما يبدو اختراق طوق عسكري للقوات الحكومية.

وقال المتحدث باسم القوات الحكومية فلاديسلاف سلزنيوف أن "العملية العسكرية ضد الإرهاب مستمرة وهناك معركة تجري في الوقت الحالي". وعند سؤاله عن مشاركة حوالي أربعة آلاف مقاتل من الانفصاليين في القتال, أجاب "إذاً سيكون هناك أربعة آلاف تابوت".

هذا وقد قال المحلل العسكري دميترو تيمشوك أن القتال بدأ عندما رفض الانفصاليون إلقاء سلاحهم, في إطار خطة سلام وضعها الرئيس الأوكراني الجديد بيترو بوروشينكو.

وفي وقت سابق وقع انفجار في خط لأنابيب الغاز في منطقة بولتافا, نجم عن عبوة ناسفة حسب ما أفادت الداخلية الأوكرانية, واعتبرت أوكرانيا أن الهجوم على خط الأنابيب الذي ينقل الغاز الروسي إلى أوربا متعمداً, وذلك لتشويه سمعة أوكرانيا كمورد يعتمد عليه.