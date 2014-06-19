مشجعو المونديال يلجأون للشواطئ هربا من أسعار الفنادق

مشجعون أرجنتينيون على شواطئ ريو دي جانيرو (رويترز)

وجد المئات من مشجعي كرة القدم وسيلة أقل كلفة لحضور مباريات كأس العالم في واحدة من أغلى المدن في البرازيل وهي الإقامة في خيام على شاطيء كوباكابانا بمدينة ريو دي جانيرو.

ولتفادي أسعار رحلات الطيران العالية وأسعار الإقامة الباهظة في فنادق العاصمة البرازيلية قطع أغلب جيران البرازيل آلاف الأميال في سياراتهم الخاصة وحافلات من بلدان أخرى بأميركا الجنوبية لدعم منتخبات بلادهم ثم اختاروا بعدها الإقامة في خيام على شواطئ المدينة.

وجاءت أكبر مجموعة من المشجعين من الأرجنتين لكن يمكن رؤية آخرين من كولومبيا وتشيلي والإكوادور بجوار سيارت خاصة قديمة وحافلات على طول شاطئ أفينيدا أتلانتيكا أحد أشهر شواطئ ريو دي جانيرو.

وقال أحد مشجعي الأرجنتين أنه إحتاج لأربعة أيام لقطع المسافة بسيارته مع صديقه من بوينس آيرس إلى ساو باولو لحضور المباراة الافتتاحية للبطولة الخميس الماضي ثم توجها بعد ذلك إلى ريو لحضور مباراة الأرجنتين الأولى أمام البوسنة يوم الأحد الماضي.

وتابع المشجع وهو يحمل كوبا من القهوة أعده لنفسه على موقد محمول "سنظل هنا إلى أن تفوز الأرجنتين بكأس العالم وبالتأكيد لبضعة أيام بعدها".

ويخطط مشجعو الأرجنتين منذ سنوات لحضور النهائيات لكن السفر بهذه الطريقة كان السبيل الوحيد للتكيف مع ارتفاع الأسعار في البرازيل وضعف العملة الأرجنتينية التي خسرت حوالي 20% من قيمتها حتى الآن هذا العام.

وقال عدد من المشجعين إن وجودهم أزعج بعض السكان لكنه حظي بترحاب البعض الآخر.

ولا تسمح السلطات في الغالب بإقامة خيام على الشواطئ الواقعة في قلب العاصمة البرازيلية كما أن على السيارات دفع رسوم انتظار في أغلب مناطق المدينة لكن السلطات تغاضت حتى الآن عن مخالفات مشجعي كأس العالم.

فقد قال ضابط شرطة برازيلي إن التعامل مع المشجعين مسؤولية جهاز مدينة ريو، ولكن المدينة ستتدخل فقط إذا سبب هؤلاء المشجعون متاعب.