محكمة مصرية تحيل أوراق بديع للمفتي للمرة الثالثة

مرشد الإخوان المسلمين محمد بديع (أرشيف-Getty)

قالت مصادر قضائية إن محكمة مصرية قررت الخميس إحالة أوراق محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين ومعة محمد البلتاجي وصفوت حجازي و11 شخصا آخرين للمفتي لاستطلاع رأيه بشأن إعدامهم في قضية تتعلق بأحداث عنف اندلعت في الجيزة في يوليو 2013.

وأحليت أوراق بديع للمفتي مرتين من قبل في قضيتين تتعلقان بأحداث العنف التي اندلعت عقب عزل قيادة الجيش للرئيس السابق محمد مرسي المنتمي للإخوان بعد احتجاجات على حكمه الصيف الماضي.

ومنذ يوليو 2013 صدرت أحكام بالإعدام بحق المئات من أنصار الإخوان المسلمين إثر محاكمات جماعية ندد بها المجتمع الدولي، كما تشهد مصر من وقتها اعتداءات تنفذها مجموعات جهادية لم يتأكد ارتباطها بالإخوان خلفت حوالي خمسمائة قتيل في صفوف قوات الأمن.

واعتبرت السلطات المصرية الجماعة تنظيما إرهابيا وقامت بحظر أنشطتها.

كما حكم على محمد بديع في نهاية إبريل الماضي مع حوالي سبعمائة من مناضري الإخوان بالإعدام بتهمة التحريض على أعمال عنف خلفت قتيلين في مدينة قليوب بدلتا النيل الصيف الماضي، وفي المجمل فإن محمد بديع مرشد الإخوان يلاحق في حوالي أربعين قضية أخرى وقد يحكم عليه بالإعدام في كل منها أيضا.

وعقوبة الإعدام وفقا للقانون المصري لا تعتبر سارية إلا بعد مصادقة مفتي الجمهورية عليها، لكن رأي المفتي يبقى استشاريا أيضا.